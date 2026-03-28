Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026

Американский фигурист Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026 в Праге.

В заявке у Малинина четверные флип, лутц, аксель и тулуп, а также четверной лутц – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов – тройной аксель.

У японцев Юмы Кагиямы и Шуна Сато заявлено по три четверных, у француза Адама Сяо Хим Фа – четыре.

Малинин лидирует после короткой программы, набрав 111,29 балла.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
7 четверных, хочется передать привет мандариновому. Илье удачи!
главное - моська!
Вот, спрашивается: на фига? Хочет повторить...
А что ему терять? Надо пробивать потолок
Потолок он и так уже пробил, как бы не пробил лёд.)
Я к тому, что если так, то опыт игр его ничему не научил. Ну дело хозяйское, конечно.
Сихарулидзе уже возмутился насчет количества прыжков? Или это только наших мальчиков можно ругать
На его примере мы знаем что главное что-то делать из этой заявки, иначе будет Милан-2026
Антон Тариэльевич, Ваш выход. Просим.
Не нужно 7, лучше меньше, но чище.
Скорее всего просто не стал обновлять заявку. Хотя, посмотрим.
В КП тоже 4А заявлял, но потом переиграл. Посмотрим как будет с семью квадами в ПП .
Снова кваксель в заявке. Не будет он его прыгать.
как жто противоречит виденью.фигурного катания в современных условиях с подходом к увеличением прыжковой составляющей .о чем высказал пока ещё глава федерации фигурного катания Сихарулидзе .разное виденье в сша и России.
Материалы по теме
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
6 минут назад
Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»
26 марта, 19:58
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, Селевко – 3-й, Сато – 4-й, Кагияма – 6-й
26 марта, 15:31
Рекомендуем
Главные новости
Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»
6 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
6 минут назад
Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»
сегодня, 09:32
Анастасия Губанова продолжит карьеру
сегодня, 09:00
Пинзарроне о возвращении после травмы: «Я даже не знала, смогу ли поехать на ЧЕ, Олимпиаду и ЧМ. Только в последние два месяца тренировалась без боли»
сегодня, 08:11
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
сегодня, 08:09
Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»
сегодня, 08:08
Синициной наложили швы из-за пореза коньком на шоу: «Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать»
сегодня, 08:02
Моне Чиба: «Выступление Сакамото показывает, что такое фигурное катание и в чем его красота»
сегодня, 07:44
Каори Сакамото: «Я благодарна, когда люди называют меня лучшей, но от этого неловко. Мне трудно представить себя на одном уровне с Мидори Ито, Сидзукой Аракавой и Мао Асадой»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем