Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ.

Американский фигурист Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026 в Праге.

В заявке у Малинина четверные флип, лутц, аксель и тулуп, а также четверной лутц – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов – тройной аксель.

У японцев Юмы Кагиямы и Шуна Сато заявлено по три четверных, у француза Адама Сяо Хим Фа – четыре.

Малинин лидирует после короткой программы, набрав 111,29 балла.