Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026
Американский фигурист Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026 в Праге.
В заявке у Малинина четверные флип, лутц, аксель и тулуп, а также четверной лутц – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов – тройной аксель.
У японцев Юмы Кагиямы и Шуна Сато заявлено по три четверных, у француза Адама Сяо Хим Фа – четыре.
Малинин лидирует после короткой программы, набрав 111,29 балла.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Я к тому, что если так, то опыт игр его ничему не научил. Ну дело хозяйское, конечно.