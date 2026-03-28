Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»
Тарасова о победе Сакамото на ЧМ: хочу отправить ей букет цветов из России.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.
«Я очень за нее рада. Я ее фанатка. Она показала всему миру, как надо кататься в фигурном катании», – сказала Тарасова.
«Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», – отметила тренер.
«Несколько девочек только катались хорошо, они и стоят на пьедестале. А так – очень много ошибались. И катались без души. А Сакамото каталась с душой, под музыку, с музыкой, пела», – добавила Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Ровно 4 года назад сами говорили что у неё контент 20летней давности и она сейчас только с прощальными компами смогла превысить на 0,78 балла сумму Загитовой на ЧМ семилетней давности и превысить компы 5летней давности Камилы на её всего лишь 3-ем взрослом старте.
По российским меркам весьма средняя с тем же набором который был у неё в 2016-м году.
И у 2-й японки каскад на минус, но она с серебром.
Многолетний труд Каори, видимо, переломил ее мнение.