40

Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»

Тарасова о победе Сакамото на ЧМ: хочу отправить ей букет цветов из России.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.

«Я очень за нее рада. Я ее фанатка. Она показала всему миру, как надо кататься в фигурном катании», – сказала Тарасова.

«Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», – отметила тренер.

«Несколько девочек только катались хорошо, они и стоят на пьедестале. А так – очень много ошибались. И катались без души. А Сакамото каталась с душой, под музыку, с музыкой, пела», – добавила Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКаори Сакамото
женское катание
logoсборная Японии
logoТатьяна Тарасова
logoчемпионат мира по фигурному катанию
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заметно, что фанатка, и что прыгает неважно. А то любит принижать контент других. А у Сакамото база на ЧМ ниже, чем у Петрыкиной на ЧЕ.
Ответ Katerina Sunny
Заметно, что фанатка, и что прыгает неважно. А то любит принижать контент других. А у Сакамото база на ЧМ ниже, чем у Петрыкиной на ЧЕ.
наверное, ТАТ имела в виду, что ФК - это не только про базу и прочую арифметику
Ответ Maxim Koskin
наверное, ТАТ имела в виду, что ФК - это не только про базу и прочую арифметику
В ситуации с Малининым как-то диаметрально противоположная история 😉 так что непонятно, о чем конкретно ФК сейчас. О двойных стандартах и точке зрения в зависимости от принадлежности к федерации, наверное так))
ой, прямо всему миру. Окститесь, ТА.
Ровно 4 года назад сами говорили что у неё контент 20летней давности и она сейчас только с прощальными компами смогла превысить на 0,78 балла сумму Загитовой на ЧМ семилетней давности и превысить компы 5летней давности Камилы на её всего лишь 3-ем взрослом старте.
По российским меркам весьма средняя с тем же набором который был у неё в 2016-м году.
И у 2-й японки каскад на минус, но она с серебром.
В Пхенчхане 2018 юная Каори каталась перед Алиной Загитовой, и Татьяна Анатольевна отмечала, что ничего особенного у нее нет, после чего скорее переходила к волнительному обсуждению российских спортсменок прямо во время трансляции Каори.

Многолетний труд Каори, видимо, переломил ее мнение.
Ответ Ezhka
В Пхенчхане 2018 юная Каори каталась перед Алиной Загитовой, и Татьяна Анатольевна отмечала, что ничего особенного у нее нет, после чего скорее переходила к волнительному обсуждению российских спортсменок прямо во время трансляции Каори. Многолетний труд Каори, видимо, переломил ее мнение.
Тут за долгосрок почести! Все-таки яркая карьера, не смотря на все «но»
Ответ Ezhka
В Пхенчхане 2018 юная Каори каталась перед Алиной Загитовой, и Татьяна Анатольевна отмечала, что ничего особенного у нее нет, после чего скорее переходила к волнительному обсуждению российских спортсменок прямо во время трансляции Каори. Многолетний труд Каори, видимо, переломил ее мнение.
Каори ж тоже не в холодильнике сидела эти годы. Поняв, что по прыжкам потолок свой не пробьёт, она логично выбрала пахать над качеством всего непрыжкового. Вторую оценку ей, конечно, завышают временами, но в целом она действительно наверное лучшая по второй оценке за последние годы.
Обожаю Каори и Мао рада, что у Каори 4 золота ЧМ и не важно что у обоих нет золота ОИ все равно люблю.
Мнение фанатов и объективность не коррелирует и ТАТа тому пример в своих комментах и рассуждениях.
Сакамото вобрала в себя все лучшее из японского фигурного катания! Ее предшественники могут ей гордиться! Удачи ей!
Нашим без ультра никуда на МС ,как ТШТ без квадов в России.
Всё же возраст сказывается - ТАТ "зафиксировалась" на Каори.
А как послать ей цветы...?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
