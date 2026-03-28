Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»

Тарасова о победе Сакамото на ЧМ: хочу отправить ей букет цветов из России.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.

«Я очень за нее рада. Я ее фанатка. Она показала всему миру, как надо кататься в фигурном катании», – сказала Тарасова.

«Сейчас буду искать, как послать ей цветы. Хочу отправить ей букет из России. Попробуем это сделать, надеюсь, получится», – отметила тренер.

«Несколько девочек только катались хорошо, они и стоят на пьедестале. А так – очень много ошибались. И катались без души. А Сакамото каталась с душой, под музыку, с музыкой, пела», – добавила Тарасова.