29

Анастасия Губанова продолжит карьеру

Чемпионка Европы Губанова объявила, что продолжит карьеру.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Праге, где она заняла 10-е место.

«Я рада, что сезон закончился, он был очень тяжелым и эмоциональным. Несмотря на небольшие ошибки, сегодня я довольна. Хотя я была уставшей, я смогла сконцентрироваться. Сегодня моей целью было просто кататься, почувствовать программу, которую я катаю в последний раз, я хотела насладиться ею, и это сработало.

Я остаюсь на следующий сезон. Скорее всего, он будет менее насыщенным – я не буду участвовать во всех соревнованиях. Моим хореографом, конечно же, снова будет Адам Шоя», – сказала Губанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
женское катание
сборная Грузии
logoАнастасия Губанова
Адам Шоя
logoчемпионат мира по фигурному катанию
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губанчик сейчас в отличной форме, пускай остается, тем более квоты-то есть, а если Настя уйдёт, то от Грузии вообще некому кататься будет, кроме девочки, которая даст Бог в пп пройдет в целом. Возможно Мириам уже присмотрела кого-то в России на замену Насте, но процедура перехода сейчас длится минимум год, поэтому Насте и ради грузинской федры ещё надо покататься
Ответ esctyyyyy
Насте замена уже подрастает - Инге Гургенидзе через месяц исполнится 17 лет. Настя заработала 2 квоты на следующий ЧМ, так что, обе и выступят.
Прекрасная новость!
Ну и хорошо! 👍
Рада, что Настя остаётся. На командных соревнованиях Олимпиады она прекрасно выступила. Так что Настя может!
ее замена видимо еще не готова
Ответ Anton Trofimov
Квоты позволяют и второй деве ездить на соревнования. В самой Грузии никого, но может кого Мириам снова присмотрела в России. Правда, соревнующихся сомнительно, что отпустят.
Ответ Katerina Sunny
Гургенидзе разве не выходит во взрослые?
Красивые фигуристки должны быть на стартах. Рад ,что остаётся
Ээ.. новость, конечно
Договорилась с грузинской федрой? Она во время ОИ говорила о желании продолжить, но формулировалось всё так, будто не от неё зависит.
Ответ Marya Y
У неё явно был провал в мотивации после того, как взяла ЧЕ, а её продолжили оценивать как бедную родственницу. Но сначала решила дотянуть до ОИ. А в этом сезоне и сама решила, что ещё может покоптить, да и Грузии позарез нужна одиночница, наверняка бюджет увеличили им. Так что тут скорее обоюдный интерес.
Пусть катается, все равно конкуренции нет, квоты есть, пока нравится, можно выступать
Вчера Настя вполне могла стать третьей. Наверное поэтому и остаётся. Удачи.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем