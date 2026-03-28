Анастасия Губанова продолжит карьеру
Чемпионка Европы Губанова объявила, что продолжит карьеру.
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Праге, где она заняла 10-е место.
«Я рада, что сезон закончился, он был очень тяжелым и эмоциональным. Несмотря на небольшие ошибки, сегодня я довольна. Хотя я была уставшей, я смогла сконцентрироваться. Сегодня моей целью было просто кататься, почувствовать программу, которую я катаю в последний раз, я хотела насладиться ею, и это сработало.
Я остаюсь на следующий сезон. Скорее всего, он будет менее насыщенным – я не буду участвовать во всех соревнованиях. Моим хореографом, конечно же, снова будет Адам Шоя», – сказала Губанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губанчик сейчас в отличной форме, пускай остается, тем более квоты-то есть, а если Настя уйдёт, то от Грузии вообще некому кататься будет, кроме девочки, которая даст Бог в пп пройдет в целом. Возможно Мириам уже присмотрела кого-то в России на замену Насте, но процедура перехода сейчас длится минимум год, поэтому Насте и ради грузинской федры ещё надо покататься
Насте замена уже подрастает - Инге Гургенидзе через месяц исполнится 17 лет. Настя заработала 2 квоты на следующий ЧМ, так что, обе и выступят.
Прекрасная новость!
Ну и хорошо! 👍
Рада, что Настя остаётся. На командных соревнованиях Олимпиады она прекрасно выступила. Так что Настя может!
ее замена видимо еще не готова
Квоты позволяют и второй деве ездить на соревнования. В самой Грузии никого, но может кого Мириам снова присмотрела в России. Правда, соревнующихся сомнительно, что отпустят.
Гургенидзе разве не выходит во взрослые?
Красивые фигуристки должны быть на стартах. Рад ,что остаётся
Ээ.. новость, конечно
Договорилась с грузинской федрой? Она во время ОИ говорила о желании продолжить, но формулировалось всё так, будто не от неё зависит.
У неё явно был провал в мотивации после того, как взяла ЧЕ, а её продолжили оценивать как бедную родственницу. Но сначала решила дотянуть до ОИ. А в этом сезоне и сама решила, что ещё может покоптить, да и Грузии позарез нужна одиночница, наверняка бюджет увеличили им. Так что тут скорее обоюдный интерес.
Пусть катается, все равно конкуренции нет, квоты есть, пока нравится, можно выступать
Вчера Настя вполне могла стать третьей. Наверное поэтому и остаётся. Удачи.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем