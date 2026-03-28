Анастасия Губанова продолжит карьеру

Чемпионка Европы Губанова объявила, что продолжит карьеру.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Праге, где она заняла 10-е место.

«Я рада, что сезон закончился, он был очень тяжелым и эмоциональным. Несмотря на небольшие ошибки, сегодня я довольна. Хотя я была уставшей, я смогла сконцентрироваться. Сегодня моей целью было просто кататься, почувствовать программу, которую я катаю в последний раз, я хотела насладиться ею, и это сработало.

Я остаюсь на следующий сезон. Скорее всего, он будет менее насыщенным – я не буду участвовать во всех соревнованиях. Моим хореографом, конечно же, снова будет Адам Шоя», – сказала Губанова.