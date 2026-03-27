Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала четвертое в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию.

На чемпионате мира-2026 в Праге Сакамото победила с результатом 238,28 балла. За произвольную программу она набрала 158,97.

Ранее Сакамото побеждала на ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025-м она уступила американке Алисе Лью, которая пропустила текущий турнир.

Также фигуристка является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету три серебра и бронза.

