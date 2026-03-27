Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира по фигурному катанию
Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала четвертое в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию.
На чемпионате мира-2026 в Праге Сакамото победила с результатом 238,28 балла. За произвольную программу она набрала 158,97.
Ранее Сакамото побеждала на ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025-м она уступила американке Алисе Лью, которая пропустила текущий турнир.
Также фигуристка является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету три серебра и бронза.
Каори Сакамото показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
🇯🇵 Каори Сакамото побила мировой рекорд по компонентам за произвольную программу, набрав 78, 10
Предыдущий принадлежал Камиле Валиевой –76,27, установленный на этапе Гран-при Rostelecom Cup в 2021 году.
🇯🇵 Каори Сакамото побила рекорд Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира.
Каори набрала 238.38, а Алина в 2019 году на ЧМ в Сайтаме 237.5.
Это куда хуже, чем на ЧР! 🙈
Катания Каори будет очень не хватать. Также, как сейчас мне не хватает катания Шомы. Ее «Матрица» влюбила в себя с первого взгляда
Желаю ей успехов на тренерском поприще, она умничка ❤️🔥
Вот и очередной ответ Сиху, нужны ли у-си, и в каком количестве. Один не всегда и спасает...
Такой прокат должен был быть на ОИ, конечно, но уж как есть...