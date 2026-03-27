Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира.

Японская фигуристка Каори Сакамото завоевала четвертое в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию. 

На чемпионате мира-2026 в Праге Сакамото победила с результатом 238,28 балла. За произвольную программу она набрала 158,97.

Ранее Сакамото побеждала на ЧМ в 2022, 2023 и 2024 годах. В 2025-м она уступила американке Алисе Лью, которая пропустила текущий турнир. 

Также фигуристка является четырехкратным призером Олимпийских игр – на ее счету три серебра и бронза. 

Каори Сакамото показала, как провести в фигурном катании долгую и счастливую жизнь

Каори стала титулованной и успешной фигуристкой, оставив о себе приятные и хорошие воспоминания как фигуристка и порядочный человек.
Ответ Док Аксель
Каори стала титулованной и успешной фигуристкой, оставив о себе приятные и хорошие воспоминания как фигуристка и порядочный человек.
А как вам такие новости 🧐

🇯🇵 Каори Сакамото побила мировой рекорд по компонентам за произвольную программу, набрав 78, 10

Предыдущий принадлежал Камиле Валиевой –76,27, установленный на этапе Гран-при Rostelecom Cup в 2021 году.

🇯🇵 Каори Сакамото побила рекорд Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира.

Каори набрала 238.38, а Алина в 2019 году на ЧМ в Сайтаме 237.5.
А как вам такие новости 🧐 🇯🇵 Каори Сакамото побила мировой рекорд по компонентам за произвольную программу, набрав 78, 10 Предыдущий принадлежал Камиле Валиевой –76,27, установленный на этапе Гран-при Rostelecom Cup в 2021 году. 🇯🇵 Каори Сакамото побила рекорд Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира. Каори набрала 238.38, а Алина в 2019 году на ЧМ в Сайтаме 237.5.
Прощальные рекордные баллы для Каори. Что не удалось на ОИ, то на ЧМ случилось.
Ура! Рад за Каори! Вызывает уважение великая спортсменка. Успехов ей дальше!
Ура! Рад за Каори! Вызывает уважение великая спортсменка. Успехов ей дальше!
Ура!!! Банзай!!!
Молодец, конечно. Но эти баллы, это ангажированное судейство (некоторых).
Это куда хуже, чем на ЧР! 🙈
Молодец, конечно. Но эти баллы, это ангажированное судейство (некоторых). Это куда хуже, чем на ЧР! 🙈
Чемпионка ЧР, мягко говоря, на олимпиаде не блистала и уступила не только Самокатику но и ещё четырём спортсменкам.
Чемпионка ЧР, мягко говоря, на олимпиаде не блистала и уступила не только Самокатику но и ещё четырём спортсменкам.
Ну так если бы у неё был международный опыт и спортивная прокачка через Гран при , ЧЕ , ЧМ уверен был бы другой результат и посмотреть тех пять что её обошли как бы они выступили имея только внутренние соревнования в качестве опыта ?
Достойное окончание спортивного пути! Плакала вместе с ней сегодня 💔 Каоричка, ты прекрасна!
Прекрасное завершение карьеры Каори. Золотая точка

Катания Каори будет очень не хватать. Также, как сейчас мне не хватает катания Шомы. Ее «Матрица» влюбила в себя с первого взгляда

Желаю ей успехов на тренерском поприще, она умничка ❤️‍🔥
Вот ругали Аделию,а в общем-то 6е место на ОИ – это можно сказать,круто! Четверной не спас,к сожалению,а с обычным контентом вклиниться на такое высокое место среди этих ядерных грибов – это здорово!
Вот и очередной ответ Сиху, нужны ли у-си, и в каком количестве. Один не всегда и спасает...
Вот ругали Аделию,а в общем-то 6е место на ОИ – это можно сказать,круто! Четверной не спас,к сожалению,а с обычным контентом вклиниться на такое высокое место среди этих ядерных грибов – это здорово! Вот и очередной ответ Сиху, нужны ли у-си, и в каком количестве. Один не всегда и спасает...
Пусть, для начала, кататься научатся, как Каори и программы презентовать.
Молодец,Каори,заслуженная победа) Не было ей равных в фигурке последние 4 года с ее стабильным, сильным, скоростным катанием, мощными прыжками да и не будет, возможно, никогда.Каори - единственная и неповторимая, как и все великие фигуристы)))
Безумно рада за Каори!! Она фантастическая фигуристка.

Такой прокат должен был быть на ОИ, конечно, но уж как есть...
Ура!Легенда!Если уходить,то только так,по-королевски!
