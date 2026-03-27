Кацалапов о порезе Синициной: «Наложили два шва, Вика в порядке. В первый раз произошел такой неприятный инцидент»

Синициной наложили два шва после пореза ноги во время шоу.

Никита Кацалапов рассказал о состоянии партнерши Виктории Синициной , которая получила порез ноги во время выступления в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».

Во время проката Кацалапов порезал ногу Синициной лезвием конька. Ему пришлось унести партнершу со льда на руках.

«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать все красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошел такой неприятный инцидент», – сказал Кацалапов.

