Видео
2

Кацалапов о порезе Синициной: «Наложили два шва, Вика в порядке. В первый раз произошел такой неприятный инцидент»

Синициной наложили два шва после пореза ноги во время шоу.

Никита Кацалапов рассказал о состоянии партнерши Виктории Синициной, которая получила порез ноги во время выступления в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». 

Во время проката Кацалапов порезал ногу Синициной лезвием конька. Ему пришлось унести партнершу со льда на руках.

«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать все красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошел такой неприятный инцидент», – сказал Кацалапов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoВиктория Синицина
ледовые шоу
танцы на льду
logoНикита Кацалапов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И пусть в последний. Вике здоровья.
Вике скорейшего выздоровления .
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем