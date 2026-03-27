Кацалапов о порезе Синициной: «Наложили два шва, Вика в порядке. В первый раз произошел такой неприятный инцидент»
Никита Кацалапов рассказал о состоянии партнерши Виктории Синициной, которая получила порез ноги во время выступления в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».
Во время проката Кацалапов порезал ногу Синициной лезвием конька. Ему пришлось унести партнершу со льда на руках.
«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать все красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошел такой неприятный инцидент», – сказал Кацалапов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
И пусть в последний. Вике здоровья.
Вике скорейшего выздоровления .
