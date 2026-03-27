Синицина получила порез ноги во время выступления с Кацалаповым в шоу Навки

Синицина порезала ногу во время выступления в шоу Навки.

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина получила порез ноги во время выступления с Никитой Кацалаповым в шоу Татьяны Навки.

Синицина и Кацалапов представили показательный номер в рамках шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Во время проката Кацалапов задел лезвием ногу партнерши.

Видео момента опубликовал телеграм-канал Figurexing.