Загитова о шоу «Хранители времени»: «Благодарна, что мне доверили, дали шанс. И я, в свою очередь, сделала шоу, которое объединяет народ»

Алина Загитова: я сделала шоу, которое объединяет народ.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что ее ледовое шоу «Хранители времени» объединяет людей.

Премьера шоу состоялась в 2024 году в Татарстане.

«Когда я поняла, что хочу свое шоу? У каждого человека должна быть точка роста. В моем понимании жизни обязательно нужно что-то менять и выходить из зоны комфорта для того, чтобы стать лучше. Я поняла, что мне хочется что-то свое, как-то самовыразиться. Делать собственное ледовое шоу и еще в нем кататься – это способ самовыражения.

И, конечно же, хотела отдать дань уважения своим корням и сделала первое шоу на день Республики Татарстан. Поддержал Рустам Нургалиевич Минниханов, дал мне такой огромный шанс. Потому что сделать круто – это, естественно, нужны колоссальные финансы. И то, что мне доверили, мне дали шанс – за это я, конечно же, очень благодарна. И я, в свою очередь, сделала шоу, которое объединяет народ, объединяет людей», – сказала Загитова в рубрике журнала Voice.

