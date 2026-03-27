  • Загитова о шоу «Хранители времени»: «Благодарна, что мне доверили, дали шанс. И я, в свою очередь, сделала шоу, которое объединяет народ»
15

Загитова о шоу «Хранители времени»: «Благодарна, что мне доверили, дали шанс. И я, в свою очередь, сделала шоу, которое объединяет народ»

Алина Загитова: я сделала шоу, которое объединяет народ.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что ее ледовое шоу «Хранители времени» объединяет людей. 

Премьера шоу состоялась в 2024 году в Татарстане.

«Когда я поняла, что хочу свое шоу? У каждого человека должна быть точка роста. В моем понимании жизни обязательно нужно что-то менять и выходить из зоны комфорта для того, чтобы стать лучше. Я поняла, что мне хочется что-то свое, как-то самовыразиться. Делать собственное ледовое шоу и еще в нем кататься – это способ самовыражения.

И, конечно же, хотела отдать дань уважения своим корням и сделала первое шоу на день Республики Татарстан. Поддержал Рустам Нургалиевич Минниханов, дал мне такой огромный шанс. Потому что сделать круто – это, естественно, нужны колоссальные финансы. И то, что мне доверили, мне дали шанс – за это я, конечно же, очень благодарна. И я, в свою очередь, сделала шоу, которое объединяет народ, объединяет людей», – сказала Загитова в рубрике журнала Voice. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Voice
15 комментариев
🤦‍♀️ какой народ она объединяет??
Ответ garovatat
🤦‍♀️ какой народ она объединяет??
Судя по всему она говорит о народе Татарстана.
Ответ garovatat
🤦‍♀️ какой народ она объединяет??
Государства Татарстан,понятно же.
"Объединяет" бюджетников
Какое-то нездоровое самомнение. Кого с кем она объединила при помощи своего шоу?
Ну точно она а ля Бузова- "мой народ", видимо, когда накачивают губы, то одновременно откачивают остатки мозга
А, что своего вложила в это шоу не понятно? Ну да выступила ! Но ,деньги то были бюджетные в него вложены и как говорит не малые ! Кстати ,а парикмахерша вновь новенькая за просмотр шоу из раздевалки была приглашена работать ?
Каких людей объединяет это шоу? Оно и в Казани прошло только благодаря связям с Миннихановым.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она? (с)
Надо всем сплотиться вокруг Алины.
А по какой причине снова вспомнили об этом шоу?
Чистая правда! Алиночка, объединяет народ - даже на спортсе!
