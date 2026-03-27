  Алина Загитова: «У меня было непринятие себя, своей внешности, фигуры. Потом работа над собой, смена мышления. Я полюбила себя и поменялась»
26

Алина Загитова: «У меня было непринятие себя, своей внешности, фигуры. Потом работа над собой, смена мышления. Я полюбила себя и поменялась»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как изменилось ее отношение к собственной внешности. 

«Когда я полюбила себя? У меня было несколько стадий. Сначала я не любила себя очень долгое время. Вообще, нужно разобраться, что такое любовь к себе. Для меня, наверное, любовь к себе – это когда ты правильно питаешься, ухаживаешь за собой, периодически балуешь себя, ходишь на какие-то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе.

Сначала у меня этого не было, потому что был только один спорт в голове, и я работала только на одну цель. Потом, естественно, у меня было непринятие себя, своей внешности, своей фигуры. Мне абсолютно не нравилось, как я выгляжу. И как-то пыталась с этим бороться.

Потом работа над собой, смена мышления. Я полюбила себя. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас – два абсолютно разных человека», – сказала Загитова в рубрике журнала Voice.  

Загитова вспомнила момент, когда впервые увидела себя на экране: «Тогда я испытывала максимальное чувство самоудовлетворения»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Voice
А неприятия своей косноязычности у тебя нет, Алин? Работу над собой категорически не хочешь вести? Или хотя бы не выпячивать свою глупость. Губы кстати тоже не стоило выпячивать. Реально, четыре года назад и сейчас – два абсолютно разных человека!
Ответ garovatat
Танюха, не вижу твоих коментов в ветках про Валиеву, принципиально избегаешь?
Ответ garovatat
Ты больше не меняйся, не надо 🥺
Загитова была настоящей красоткой, и лицо, и фигура. Как можно было быть недовольной и не ценить, в итоге превратить себя в то, во что превратила((
Ответ Alina66
В губастую бабку
Ответ Alina66
Содержанкой стала. Там нужен плотный обхват губами :)
Была симпатичной девушкой, пока не пошла на тюнинг к доктору франкенштейну
Полюбила себя и достигла максимального чувства самоудовлетворения.
Господи,да за что же такой подарок для сайта? Кто откопал этот кладязь мудрости для народа?)
Была хорошенькая. Стала жутким трансом…
Искренне жаль
Уходовые процедуры - это когда уходишь откуда-то?
Ответ Фут.Боль
Не по делу тут, это устойчивое выражение. Ничего такого в этой части Алина не сказала.
Страшная бабца за 40. Ну главное самой нравится. И на себя любителя найдет, есть всякие чудики
Ответ 3a_3eHuT
Любитель все это дело и оплачивает
а то есть сейчас её все устраивает в своей внешности?
Слепила из того, что было, а потом что было - то и полюбила
