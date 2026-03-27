Татьяна Навка: «Супруг в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Но Костомаров не захотел»

Навка рассказала, что Песков уговаривал ее вернуться в спорт к Олимпиаде-2014.

Татьяна Навка рассказала, что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, хотел, чтобы она вернулась в спорт и выступила в Сочи-2014.

Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым .

Сегодня в Москве проходит ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященное 20-летию Игр 2006 года.

«Мой супруг, Дмитрий Сергеевич Песков, в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Сказал, что мы были бы двукратными олимпийскими чемпионами, как в итоге стал Плющенко. Но Роман Костомаров не захотел. И я ему за это благодарна, потому что у меня появилось время и родилась дочь», – сказала Навка.

История любви Навки и Пескова: политик бросил жену ради фигуристки, на свадьбу приглашали Путина (не пришел), счастливы уже 15 лет