Татьяна Навка: «Супруг в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Но Костомаров не захотел»

Навка рассказала, что Песков уговаривал ее вернуться в спорт к Олимпиаде-2014.

Татьяна Навка рассказала, что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, хотел, чтобы она вернулась в спорт и выступила в Сочи-2014. 

Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.

Сегодня в Москве проходит ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященное 20-летию Игр 2006 года. 

«Мой супруг, Дмитрий Сергеевич Песков, в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Сказал, что мы были бы двукратными олимпийскими чемпионами, как в итоге стал Плющенко. Но Роман Костомаров не захотел. И я ему за это благодарна, потому что у меня появилось время и родилась дочь», – сказала Навка. 

История любви Навки и Пескова: политик бросил жену ради фигуристки, на свадьбу приглашали Путина (не пришел), счастливы уже 15 лет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Пффффф
Это кого бы они обошли? Тессу или Мерил?
Или Ильиных с Кацем?

Осталось Бести сказать, что в Сочи бы победила, стоило лишь вернуться
В команде-то вполне могли, не в личке.
В 40 лет как бы они обошли ИК или БС и попали в команду? Нереально.
Супруг ее уговаривал.... Супругом он стал в 2015.
Навка, уговори этого хриплого усатого тарак5на🦗🦗🦗🦗 вернуть народу телеграм.🌏 СРОЧНО . 🙏🙏🙏🙏Честное слово, можешь себе за это 100 золотых медалей сразу забрать, . 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇НА ТЕБЯ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 💐
хриплый усатый таракан там ничего не решает
Супруг в 2013 уговаривал меня вернуться к Жулину.
Смешно…, а кто-то минусует
Никого бы они не обошли. На пьедестал уж точно не попали бы
Ну ну…. Под 40? Да там уже канадцы ВМ катали
Стали бы?Сделали бы,назначили.Как траньков
