Татьяна Навка: «Супруг в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Но Костомаров не захотел»
Татьяна Навка рассказала, что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, хотел, чтобы она вернулась в спорт и выступила в Сочи-2014.
Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.
Сегодня в Москве проходит ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященное 20-летию Игр 2006 года.
«Мой супруг, Дмитрий Сергеевич Песков, в 2013 году уговаривал меня вернуться в спорт. Сказал, что мы были бы двукратными олимпийскими чемпионами, как в итоге стал Плющенко. Но Роман Костомаров не захотел. И я ему за это благодарна, потому что у меня появилось время и родилась дочь», – сказала Навка.
Это кого бы они обошли? Тессу или Мерил?
Или Ильиных с Кацем?
Осталось Бести сказать, что в Сочи бы победила, стоило лишь вернуться