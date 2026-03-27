Петр Гуменник: «На Олимпиаде мне хотелось сделать максимум, сделать все так, чтобы я ни о чем не жалел»
На Играх в Италии российский фигурист занял 6-е место в мужском одиночном катании. Сегодня он выступил в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет» с короткой программой под музыку Эдгара Акобяна.
«Во время проката какие только мысли меня не посещали. Олимпиада – это не три минуты проката. Если брать большой период подготовки, пребывания в Милане, настроя окончательного – мне хотелось все сделать так, чтобы я ни о чем не жалел. Сделать максимум, рассчитать так, чтобы не было никаких сожалений», – сказал Гуменник.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Сделал бы тройной - придумали бы еще галку где-нибудь чтобы от медалей убрать