Петр Гуменник: «На Олимпиаде мне хотелось сделать максимум, сделать все так, чтобы я ни о чем не жалел»

На Играх в Италии российский фигурист занял 6-е место в мужском одиночном катании. Сегодня он выступил в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет» с короткой программой под музыку Эдгара Акобяна.

«Во время проката какие только мысли меня не посещали. Олимпиада – это не три минуты проката. Если брать большой период подготовки, пребывания в Милане, настроя окончательного – мне хотелось все сделать так, чтобы я ни о чем не жалел. Сделать максимум, рассчитать так, чтобы не было никаких сожалений», – сказал Гуменник. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Ну и не о чем жалеть Петру, он сделал всё (и даже больше), а как оценили - дело десятое. Все всё видели, как говорится
Петя! Даже не смей думать, что что-то не сделал. Выложился без остатка! Умничка!
Сделал бы тройной - придумали бы еще галку где-нибудь чтобы от медалей убрать
Ну, по факту если бы не 4-2 в кп был бы Петя на пьедестале. Сожалеть об этом можно было, хотя сейчас уже нужно двигаться дальше.
Ответ АннаФ
Да нашли бы к чему придраться, вон в ПП же судьям ничего не помешало ему обрезать 10 баллов)
Петю винить не в чём. В отличии от судей
Очень жаль что не получилось медали..
Что мог, то сделал. Следующие три с половиной года можно не волноваться. А там опять отбор на ОИ...
Ответ La Gushka
И плохо, если будет опять одна квота на каждый вид.(
Петя ты молодец и мы гордимся тобой! Здоровья и удачи!
Ответ Арктический Лед
Удалось ли это Пете?
С учетом форс-мажора с музыкой справился он неплохо.
Пётр ,думаю искренним болельщикам к твоему выступлению на ОИ придраться в целом не к чему ! Ты выступил на таком ответственном старте впервые на Международных соревнованиях похвально, а вот к судьям по оценкам твоих выступлений вопросы были !
