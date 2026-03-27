Алиса Лью вручила награду Тейлор Свифт на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards

Американская фигуристка Алиса Лью вручила певице Тейлор Свифт награду в номинации «Артист года» на премии iHeartRadio Music Awards.

Лью – двукратная олимпийская чемпионка Игр-2026, чемпионка мира 2025 года.

«Когда я завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, я был польщена и счастлива, что достигла результата, о котором давно мечтала. И теперь вручение новой иконе награды «Артист года» – это для меня невероятно большая честь. Обладательница 34 премий iHeartRadio Music Awards – рекордное количество в истории – она лучшая из лучших», – сказала Лью.

«Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь получить эту награду от Алисы, которая подарила столько счастья мне и всем остальным своими выступлениями. И я была так вдохновлена тем, с каким усердием, трудолюбием, старанием и любовью она относится к своему делу», — приводит слова Свифт Daily Mail.

