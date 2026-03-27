Валиева выступила с программой «Болеро» в шоу Навки

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», где выступила с программой «Болеро».

Валиева исполняла эту программу в течение двух сезонов – 2020/21 и 2021/22, в том числе на Олимпиаде в Пекине. 

Отрывок проката фигуристки опубликовал телеграм-канал Figurexing. После проката Валиева прослезилась.

«Так много хорошего и иногда плохого было связано с этой программой. Вспоминаются и Олимпийские игры, и чемпионат Европы. Но я стала более взрослой, осознанной, сильной благодаря этой программе», – приводит слова фигуристки ТАСС. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
ледовые шоу
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
Тяжелое катание, вся балетность рассеялась. Эта программа не для нынешней Камилы
да, мне тоже не понравился отрывок.
Сотникова, кстати, была шикарна.
Балетность как раз сохранилас руки даже более выразительны, это же показательный номер а не полнокровная олимпийская ПП с трикселем и тремя квадами. На неполном видео есть тройной сальхов и два дупеля, что очень даже хорошо для показательного проката.
Программа супер была.И образ.Особенно в самом первом костюме.Жаль,что он был тяжелым,и от него пришлось отказаться,а так шедевральный был этот самый первый образ,с хореографией программы потрясающе сочетался.Наверное,такой и была изначальная задумка Этери,жаль,что пришлось отказаться.
Жаль, конечно, что программу образца того злосчастного ЧР мы уже так и не увидим...
Сильная программа, Шикарная Камила!
А Щербаковой из чьего бюджета оплатили? Она тоже прогу ТШТ катала! Просветите, а то непонятно ...
Там и Аня Щербакова МиМ катала
Маша и Медведь?
Ага. Судя по М и М
Наряды у нее теперь, конечно, треш. Да и идея заранее проигрышная взять эту программу для шоу, Камила сильно проигрывает самой себе. Второй выход и опять неудачный. Камила шаг за шагом теряет свой шарм.
Хейтеры ,хейтеры, как вы надоели уже всем
Красота красивая!
