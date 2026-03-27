Валиева выступила с программой «Болеро» в шоу Навки
Валиева выступила в шоу Навки с программой «Болеро».
Фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», где выступила с программой «Болеро».
Валиева исполняла эту программу в течение двух сезонов – 2020/21 и 2021/22, в том числе на Олимпиаде в Пекине.
Отрывок проката фигуристки опубликовал телеграм-канал Figurexing. После проката Валиева прослезилась.
«Так много хорошего и иногда плохого было связано с этой программой. Вспоминаются и Олимпийские игры, и чемпионат Европы. Но я стала более взрослой, осознанной, сильной благодаря этой программе», – приводит слова фигуристки ТАСС.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сотникова, кстати, была шикарна.
https://t.me/figureskatingfan/36416?comment=5008565