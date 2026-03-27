Тарасова о золоте Хазе и Володина на ЧМ: «Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях»

Тарасова о победе Хазе и Володина на чемпионате мира: это уже не наша история.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победу фигуристов Никиты Володина и Минервы Фабьен Хазе на чемпионате мира в Праге нельзя считать успехом российской школы.

Володин перешел из России в Германию и встал в пару с Хазе в 2023 году. Пара завоевала золото и серебро чемпионатов Европы, бронзу Олимпийских игр-2026, бронзу, серебро и золото чемпионатов мира.

«Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях. К сожалению, это уже не наша история. Этот спортсмен нам был не нужен. Что мы ему могли предложить? Отсутствие всего?» – сказала Тарасова.

«Я понимаю русский менталитет: работать и не ныть». Благодаря ей наш фигурист – с серебром ЧМ