Тарасова о золоте Хазе и Володина на ЧМ: «Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победу фигуристов Никиты Володина и Минервы Фабьен Хазе на чемпионате мира в Праге нельзя считать успехом российской школы.
Володин перешел из России в Германию и встал в пару с Хазе в 2023 году. Пара завоевала золото и серебро чемпионатов Европы, бронзу Олимпийских игр-2026, бронзу, серебро и золото чемпионатов мира.
«Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях. К сожалению, это уже не наша история. Этот спортсмен нам был не нужен. Что мы ему могли предложить? Отсутствие всего?» – сказала Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Особенно на фоне массовой истерии про ’’русский след’’ на мужском чемпионате США. Ладно, к ТАТ вопросов быть не может- но они ж там все хором пели.
Никита им- действительно как кость в горле и пример для подражания тем, кто еще размышляет о переходе.
И, злятся.
Они и тренируются в основном у наших,поэтому и уровень приближается постепенно