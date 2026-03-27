Тарасова о золоте Хазе и Володина на ЧМ: «Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что победу фигуристов Никиты Володина и Минервы Фабьен Хазе на чемпионате мира в Праге нельзя считать успехом российской школы.

Володин перешел из России в Германию и встал в пару с Хазе в 2023 году. Пара завоевала золото и серебро чемпионатов Европы, бронзу Олимпийских игр-2026, бронзу, серебро и золото чемпионатов мира. 

«Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях. К сожалению, это уже не наша история. Этот спортсмен нам был не нужен. Что мы ему могли предложить? Отсутствие всего?» – сказала Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Ну де факто Минерва тренируется у Савина с ~15 лет.
Ну да, ну да.
Особенно на фоне массовой истерии про ’’русский след’’ на мужском чемпионате США. Ладно, к ТАТ вопросов быть не может- но они ж там все хором пели.
Никита им- действительно как кость в горле и пример для подражания тем, кто еще размышляет о переходе.
Володину повезло, но, мне в этой связи очень жалко Галлямова и Козловского. Плачут украдкой.
И, злятся.
Чего им плакать, свой час славы они уже получили в свое время.
могли получить в разы больше
В прошлом году посмотрела ЧМ и была очень удивлена настолько возросшим уровнем пар.Так что шапкозакидательство ни к чему.
Они и тренируются в основном у наших,поэтому и уровень приближается постепенно
Конечно, успех пары Минервы и Никиты нельзя приписывать нашей школе. На достижения нашей школы посмотрим, когда получим допуск. Тренерский талант Дмитрия Савина, а также Фёдора Климова, Павла Слюсаренко, Егора Закроева, как и всех работающих с топовыми парами, всё равно нужно отметить.
