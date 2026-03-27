Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон: «Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда. У нас огромная мотивация»
Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате мира.
Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с 92,74 баллами. Они более чем на 6 баллов опережают ближайших преследователей – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.
Фурнье-Бодри: Конечно, ощущается небольшое напряжение, но мы знаем, что можем выступить хорошо, поэтому чувствуем себя спокойно. Сегодня, думаю, расслабленности было ровно столько, сколько нужно.
Сизерон: У нас огромная мотивация. Это какое-то волшебное чувство, и мы испытываем большую благодарность.
Фурнье-Бодри: Хотелось чего-то особенного на чемпионат мира, поэтому я сшила новый костюм, чтобы насладиться последним выступлением с этой программой. Немного грустно с ней прощаться.
Сизерон: То, что Мадонна вышла на связь, действительно здорово. Наверное, она смотрела наше выступление.
Фурнье-Бодри: После Олимпиады у нас было много встреч с прессой в Париже, так что мы провели там какое-то время. Потом вернулись домой, немного отдохнули, неделю болели. Затем снова начали тренироваться, съездили на шоу в Литву, и нам там очень понравилось. Это была отличная подготовка.
Когда мы начинали сезон, с самого начала было ясно, что мы выступим везде, включая ЧМ. Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда.
Сломали очередь и сами не верят в это: Сизерон и Лоло пришли к золоту всего за год
Гийом возвращался, потому что обожает танцы и сам процесс соревнований.
Лоранс обожает танцевать, недаром же она столько лет мариновалась в танцевальной "очереди" без титулов. И вернулась с надеждой исполнить детскую мечту, когда такой партнёр достался - друг и олимпийский чемпион.
К тому же Франция не просто так ускоренно дала Лоранс гражданство — очевидно, рассчитывая получить сильную пару к домашним Олимпийским играм. Это уже не только личная история, но и определённые ожидания со стороны федерации.
Я не думаю, что кто-то из них ожидал такой стремительный взлёт, наверняка рассчитывали на 4 года, всё-таки в танцах так быстро дела не делаются. Это исключение из правил.
Кто же ожидал, что Лоранс так упашется, так впряжётся в этом сезоне на результат, что именно её твизлы 4 уровня сделают их олимпийскими чемпионами, девочка оказалась на редкость устойчивой и с чемпионским характером.
Поэтому если со здоровьем всё будет в порядке, логичнее ожидать, что они продолжат выступать — и из любви к делу, и из чувства ответственности перед федерацией, которая в них вложилась.
Франции нужны герои на домашних ОИ.
Если б они сильно сомневались в своем потенциале, на вышли бы в олимпийский сезон, кмк.
Кроме того, Федерация Франции да, постаралась, а там кажется вице-президент - сестра Агенауэра.
А во всем остальном- согласна и надеюсь, если не будет форс-мажоров- от домашних игр никто добрлвольно не откажется.