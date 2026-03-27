  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон: «Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда. У нас огромная мотивация»
6

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон: «Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда. У нас огромная мотивация»

Фурнье-Бодри и Сизерон: мы очень мотивированы хорошо выступить на ЧМ.

Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате мира. 

Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с 92,74 баллами. Они более чем на 6 баллов опережают ближайших преследователей – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

Фурнье-Бодри: Конечно, ощущается небольшое напряжение, но мы знаем, что можем выступить хорошо, поэтому чувствуем себя спокойно. Сегодня, думаю, расслабленности было ровно столько, сколько нужно. 

Сизерон: У нас огромная мотивация. Это какое-то волшебное чувство, и мы испытываем большую благодарность.

Фурнье-Бодри: Хотелось чего-то особенного на чемпионат мира, поэтому я сшила новый костюм, чтобы насладиться последним выступлением с этой программой. Немного грустно с ней прощаться. 

Сизерон: То, что Мадонна вышла на связь, действительно здорово. Наверное, она смотрела наше выступление.

Фурнье-Бодри: После Олимпиады у нас было много встреч с прессой в Париже, так что мы провели там какое-то время. Потом вернулись домой, немного отдохнули, неделю болели. Затем снова начали тренироваться, съездили на шоу в Литву, и нам там очень понравилось. Это была отличная подготовка.

Когда мы начинали сезон, с самого начала было ясно, что мы выступим везде, включая ЧМ. Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
танцы на льду
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoГийом Сизерон
logoсборная Франции
logoЛоранс Фурнье-Бодри
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слово "Первый" из уст Лолы вселяет надежду, что она рассчитывает и на 2, 3, и 4. 🙏🙏🙏
Я не понимаю, почему все решили, что они уйдут после золота ОИ.
Гийом возвращался, потому что обожает танцы и сам процесс соревнований.
Лоранс обожает танцевать, недаром же она столько лет мариновалась в танцевальной "очереди" без титулов. И вернулась с надеждой исполнить детскую мечту, когда такой партнёр достался - друг и олимпийский чемпион.
К тому же Франция не просто так ускоренно дала Лоранс гражданство — очевидно, рассчитывая получить сильную пару к домашним Олимпийским играм. Это уже не только личная история, но и определённые ожидания со стороны федерации.
Я не думаю, что кто-то из них ожидал такой стремительный взлёт, наверняка рассчитывали на 4 года, всё-таки в танцах так быстро дела не делаются. Это исключение из правил.

Кто же ожидал, что Лоранс так упашется, так впряжётся в этом сезоне на результат, что именно её твизлы 4 уровня сделают их олимпийскими чемпионами, девочка оказалась на редкость устойчивой и с чемпионским характером.

Поэтому если со здоровьем всё будет в порядке, логичнее ожидать, что они продолжат выступать — и из любви к делу, и из чувства ответственности перед федерацией, которая в них вложилась.
Франции нужны герои на домашних ОИ.
Ответ Лиза Михайлова
Я не понимаю, почему все решили, что они уйдут после золота ОИ. Гийом возвращался, потому что обожает танцы и сам процесс соревнований. Лоранс обожает танцевать, недаром же она столько лет мариновалась в танцевальной "очереди" без титулов. И вернулась с надеждой исполнить детскую мечту, когда такой партнёр достался - друг и олимпийский чемпион. К тому же Франция не просто так ускоренно дала Лоранс гражданство — очевидно, рассчитывая получить сильную пару к домашним Олимпийским играм. Это уже не только личная история, но и определённые ожидания со стороны федерации. Я не думаю, что кто-то из них ожидал такой стремительный взлёт, наверняка рассчитывали на 4 года, всё-таки в танцах так быстро дела не делаются. Это исключение из правил. Кто же ожидал, что Лоранс так упашется, так впряжётся в этом сезоне на результат, что именно её твизлы 4 уровня сделают их олимпийскими чемпионами, девочка оказалась на редкость устойчивой и с чемпионским характером. Поэтому если со здоровьем всё будет в порядке, логичнее ожидать, что они продолжат выступать — и из любви к делу, и из чувства ответственности перед федерацией, которая в них вложилась. Франции нужны герои на домашних ОИ.
А я думаю, что и они и Агенауэр ожидали взлет - такого уровня пар не было, американцы и так лишнего прибрали к рукам - и наше золото командника, и личное золото ЧМ в Монреале, и судьи это знают и не забыли. Нетфликс-то начали снимать не в декабре 25-го))
Если б они сильно сомневались в своем потенциале, на вышли бы в олимпийский сезон, кмк.
Кроме того, Федерация Франции да, постаралась, а там кажется вице-президент - сестра Агенауэра.
Пусть ваша мотивация сохраниться хотя бы еще на один олисезон!)
Пусть будет у ФБС ещё 4 ЧМ и ОИ
Ну с французским гражланством там все намного проще- она бы его в любом случае быстро получила, даже без привязок к ’’чести страны’’.
А во всем остальном- согласна и надеюсь, если не будет форс-мажоров- от домашних игр никто добрлвольно не откажется.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
