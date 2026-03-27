Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон: «Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда. У нас огромная мотивация»

Фурнье-Бодри и Сизерон: мы очень мотивированы хорошо выступить на ЧМ.

Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате мира.

Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с 92,74 баллами. Они более чем на 6 баллов опережают ближайших преследователей – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

Фурнье-Бодри: Конечно, ощущается небольшое напряжение, но мы знаем, что можем выступить хорошо, поэтому чувствуем себя спокойно. Сегодня, думаю, расслабленности было ровно столько, сколько нужно.

Сизерон: У нас огромная мотивация. Это какое-то волшебное чувство, и мы испытываем большую благодарность.

Фурнье-Бодри: Хотелось чего-то особенного на чемпионат мира, поэтому я сшила новый костюм, чтобы насладиться последним выступлением с этой программой. Немного грустно с ней прощаться.

Сизерон: То, что Мадонна вышла на связь, действительно здорово. Наверное, она смотрела наше выступление.

Фурнье-Бодри: После Олимпиады у нас было много встреч с прессой в Париже, так что мы провели там какое-то время. Потом вернулись домой, немного отдохнули, неделю болели. Затем снова начали тренироваться, съездили на шоу в Литву, и нам там очень понравилось. Это была отличная подготовка.

Когда мы начинали сезон, с самого начала было ясно, что мы выступим везде, включая ЧМ. Это наш первый совместный чемпионат мира, поэтому нам очень хотелось приехать сюда.

