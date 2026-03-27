Один из судей поставил Фурнье-Бодри и Сизерону 4 балла за мастерство катания в ритм-танце на ЧМ

Один из судей поставил французскому дуэту Лоранс Фурнье-БодриГийом Сизерон 4 балла за мастерство катания в ритм-танце на чемпионате мира. 

Остальные арбитры поставили дуэту 9,50 либо 9,75 баллов за этот компонент. 

Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца в Праге с 92,74 баллами. Они более чем на 6 баллов опережают ближайших преследователей – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (86,45). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Не знаю, но мне кажется, что он просто нажал что-то не то на компьютере, потому что остальные оценки у него вполне адекватные.
Понятно, что неумышленно. Но теперь войдёт в историю.
Покачнуло судью. Строго не судите.
Я так понимаю, этот же судья поставил очень интересные оценки другим парам. А вот такая "ошибка ввода" может расцениваться как умышленная манипуляция, при полном попустительстве, ведь якобы это просто ошибка ввода.
А еще этот литовский судья поставил ФГ на 2 место,своих литовцев на 3,а СД на 10 вообще)))))
Ошибка ввода, наверное.
Однако! Какой творческий подход. Можно только приветствовать подобную принципиальность. Очень хочется получить комментарий от этого судьи с обоснованием таких высоких баллов. Почему 4 балла, а не 2 или 3? 😄
Явная описка. Впереди такие же баллы, как у всех
Кнопкой ошибся?))
Это не британский судья случайно? Или американский?
Ошибка ввода, сколько раз мы это уже проходили
