Один из судей поставил Фурнье-Бодри и Сизерону 4 балла за мастерство катания в ритм-танце на ЧМ

Судья поставил Фурнье-Бодри и Сизерону 4 балла за мастерство катания на ЧМ.

Один из судей поставил французскому дуэту Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон 4 балла за мастерство катания в ритм-танце на чемпионате мира.

Остальные арбитры поставили дуэту 9,50 либо 9,75 баллов за этот компонент.

Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца в Праге с 92,74 баллами. Они более чем на 6 баллов опережают ближайших преследователей – канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье (86,45).