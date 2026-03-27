Ирина Роднина: «Прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный. Мы все страдаем, что нет интернета, но тогда и слова такого никто не знал»

Роднина: прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что видит колоссальный прогресс во всем по сравнению с временами СССР.

– Мое отношение к СССР? Как вы относитесь к истории? Вы что, можете что-то поменять? Я жила вместе со страной в свое время. В тот момент не оценивала, какое у меня впечатление потом сложится о том времени.

Критика Советского Союза? Я застала время, когда страна восстанавливалась после ВОВ – самой тяжелой войны, которую пережил не только наш народ, но и остальные. Мы все из того поколения понимали, почему у нас чего-то нет, а не констатировали факт, что нет того или другого. Мы прекрасно понимали причины отсутствия каких-то продуктов или вещей.

– Чего советского сейчас не хватает?

– Честно говоря, не люблю оглядываться назад. Это было замечательное время, я ему благодарна и благодарна тому, чему мы научились.

– То есть ничего советского перенимать не нужно?

– Наоборот. Мы сейчас очень много положительного возвращаем. А перенимать что-то советское как раз не хотело поколение 90-х.

Для меня нет чего-то, чего из советского времени не хватает. Прогресс в плане жизни по сравнению с тем временем колоссальный. Он проявляется во всем. Ничего не стоит на месте. И даже не потому, что сегодня Россия, а позавчера был Советский Союз. Время не стоит на месте. Что, у нас разве телефоны, что ли, были? Мы сейчас все страдаем, что у нас нет интернета, но тогда и такого слова даже никто не знал.

Никакие аналогии не надо проводить с тем временем. Время идет вперед, а вы все хотите жить вчерашним. Но знать, помнить и делать выводы о том периоде надо, – сказала Роднина.