  • Ирина Роднина: «Прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный. Мы все страдаем, что нет интернета, но тогда и слова такого никто не знал»
30

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что видит колоссальный прогресс во всем по сравнению с временами СССР.  

– Мое отношение к СССР? Как вы относитесь к истории? Вы что, можете что-то поменять? Я жила вместе со страной в свое время. В тот момент не оценивала, какое у меня впечатление потом сложится о том времени.

Критика Советского Союза? Я застала время, когда страна восстанавливалась после ВОВ – самой тяжелой войны, которую пережил не только наш народ, но и остальные. Мы все из того поколения понимали, почему у нас чего-то нет, а не констатировали факт, что нет того или другого. Мы прекрасно понимали причины отсутствия каких-то продуктов или вещей.

– Чего советского сейчас не хватает?

– Честно говоря, не люблю оглядываться назад. Это было замечательное время, я ему благодарна и благодарна тому, чему мы научились.

– То есть ничего советского перенимать не нужно?

– Наоборот. Мы сейчас очень много положительного возвращаем. А перенимать что-то советское как раз не хотело поколение 90-х.

Для меня нет чего-то, чего из советского времени не хватает. Прогресс в плане жизни по сравнению с тем временем колоссальный. Он проявляется во всем. Ничего не стоит на месте. И даже не потому, что сегодня Россия, а позавчера был Советский Союз. Время не стоит на месте. Что, у нас разве телефоны, что ли, были? Мы сейчас все страдаем, что у нас нет интернета, но тогда и такого слова даже никто не знал.

Никакие аналогии не надо проводить с тем временем. Время идет вперед, а вы все хотите жить вчерашним. Но знать, помнить и делать выводы о том периоде надо, – сказала Роднина. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Прогресс по сравнению с Российской Империей колоссальный. Мы все страдаем от утильсбора, но тогда и слова-то "автомобиль" никто не знал!
Когда существовал СССР интернета по сути нигде не было.Сейчас без него никуда
Интернет был всегда, не выдумывайте.
Точно! Только в ссср его умели блокировать,а сейчас криворукие не умеют
Че-то бред какой-то несёт
Удобно сравнивать положение страны с тем, какое оно было 40+ лет назад. Когда то и слова антибиотик, электричество и водоснабжение не знали. Да чего уж, когда то слов не было, прогресс колоссальный!
Великолепная логика. Можно ещё с временами Ивана Грозного сравнить. Там и электричества и газа не было, и на кол сажали
А при царе можно было вечером от помещика люлей не получить и вообще жизнь медом казалась!
Прогресс в плане жизни у депутатов колоссальный
Время идет вперед, а вы все хотите жить вчерашним...
Вчера у вас был интернет,а завтра не будет...Я все правильно понял?
Поехала в США, а там и интернет, и всё всё
Чего не хватает советского? Мороженого!
Сейчас такого нет
Материалы по теме
Роднина о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Величайший спортсмен в мире. Наш гражданин добился такого результата – будет решаться вопрос, чтобы как-то отметить Александра»
24 марта, 03:48
Роднина о возможном обращении ФХР в CAS: «Под лежачий камень вода не течет. С приходом Дегтярева мы стали приближаться к возвращению на международную арену»
12 марта, 20:48
Ирина Роднина: «США чуть ли не каждый год участвуют в военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить. Есть страны-изгои, а есть любимчики»
4 марта, 13:10
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
23 минуты назадLive
Сизерон в дуэте с Фурнье-Бодри на 0,01 балла превзошел свой лучший результат в ритм-танце в паре с Пападакис
сегодня, 13:33
Роднина о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные»
сегодня, 11:48
Ирина Роднина: «У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует фигуристов. Возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно»
сегодня, 11:19
Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»
сегодня, 11:12
Андрей Мозалев: «Была задача просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Шайдоров выиграл, осознал, что можно и в тройку попадать»
сегодня, 11:03
Павел Слюсаренко: «Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды»
сегодня, 10:25
Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»
сегодня, 10:07
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
сегодня, 09:59
Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»
сегодня, 08:46
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
