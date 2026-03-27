Сизерон в дуэте с Фурнье-Бодри на 0,01 балла превзошел свой лучший результат в ритм-танце в паре с Пападакис

Сизерон с Фурнье-Бодри на 0,01 балла побил свой рекорд в паре с Пападакис.

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон на чемпионате мира в Праге показали лучший результат в ритм-танце в карьере – 92,74 балла.

Это первый совместный сезон для фигуристов. На их счету победа на Олимпийских играх, чемпионате Европы, двух этапах Гран-при, чемпионате Франции, а также серебро финала Гран-при.

Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис – с ней он также выиграл Олимпиаду (2022), пять раз побеждал на чемпионатах мира и пять – на чемпионатах Европы. Лучший результат пары в ритм-танце был показан на ЧМ-2022 – 92,73 балла.

Мировой рекорд в ритм-танце принадлежит американцам Мэдисон Чок и Эвана Бейтсу – 93,91 балла. Он был установлен на командном турнире World Team Trophy в 2023 году.