Сизерон в дуэте с Фурнье-Бодри на 0,01 балла превзошел свой лучший результат в ритм-танце в паре с Пападакис

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон на чемпионате мира в Праге показали лучший результат в ритм-танце в карьере – 92,74 балла. 

Это первый совместный сезон для фигуристов. На их счету победа на Олимпийских играх, чемпионате Европы, двух этапах Гран-при, чемпионате Франции, а также серебро финала Гран-при. 

Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис – с ней он также выиграл Олимпиаду (2022), пять раз побеждал на чемпионатах мира и пять – на чемпионатах Европы. Лучший результат пары в ритм-танце был показан на ЧМ-2022 – 92,73 балла. 

Мировой рекорд в ритм-танце принадлежит американцам Мэдисон Чок и Эвана Бейтсу – 93,91 балла. Он был установлен на командном турнире World Team Trophy в 2023 году. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Я вот сейчас поняла - Лоранс принесла Гийому столько теплоты!! Он просто согрелся под ее теплым вниманием)
Не говорите Пападакис
Как же классно смотрелись ФБС. Победа на ОИ и отсутствие конкурентов не позволили им расслабиться в плохом смысле. Наоборот, отожгли по полной!
Не, ну он её так добьёт)
Уже постила бычки с грязным стаканом?
Габи опять сегодня откроет бутылку вида и закурит)
Судьи в первый же сезон после пекинской олимпиады нарисовали рекорд Чокам. Беспардонно оценили Чоков лучше Папалакис/Сизерон.

Так что пожелаю ФБС восстановить справедливость и поставить новые рекорды в танцах.
Великолепный результат 92.74 балла прекрасной пары Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона!
Восхитительная пара, гармония между ними, а с Лоранс так Гийом стал ещё более обаятелен.
Из-за Лоранс и сам Гийом стал со стороны будто бы другим. Больше улыбается, от него более позитивный вайб стал. Удивительно.
Судьи на ЧМ щедро бьют личные рекорды фигуристов.
Ответ Olga.t
Ну не так щедро как на ЧР. Лысый не даст соврать
