Роднина о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные»
Роднина поддержала решение МОК о бане трансгендеров в женском спорте.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях.
«Это решение совершенно верное. Неверно было их допускать. Каждый сам выбирает, кем быть, но что касается соревнований, то есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные.
В США было мощное выступление, реакция на их допуск ранее была достаточно бурной», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Раз в год и Роднина умные вещи говорит. Нельзя тут с ней не согласиться!
