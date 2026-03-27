  • Роднина о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные»
Роднина о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные»

Роднина поддержала решение МОК о бане трансгендеров в женском спорте.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях.

«Это решение совершенно верное. Неверно было их допускать. Каждый сам выбирает, кем быть, но что касается соревнований, то есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные.

В США было мощное выступление, реакция на их допуск ранее была достаточно бурной», — сказала Роднина.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Раз в год и Роднина умные вещи говорит. Нельзя тут с ней не согласиться!
