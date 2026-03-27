  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Ирина Роднина: «У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует фигуристов. Возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно»
17

Ирина Роднина: «У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует фигуристов. Возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о турнирах по фигурному катанию, которые проходят при поддержке Первого канала. 

«Зачем в России проводят столько соревнований по фигурному катанию? У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует наших спортсменов. Говорят, что это помогает популярности и развитию фигурного катания в стране, а фигуристы устают.

Возьмите тот же «Ледниковый период». По ощущениям, он в эфире уже 20 лет. За это время Антарктида таять начала, а он все держится.

Могу оправдать такое количество соревнований по фигурному катанию только тем, что, возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно», — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoПервый канал
logoЛедниковый период
logoИрина Роднина
logoсборная России
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
первый канал даёт им возможность заработка в условиях бана на международных соревнованиях. В отличие от Федерации фигурного катания,, в интересах которой должен был быть разбан, но что-то пошло не так
Как же страдает Роднина от популярности фигурного катания на ее родине..
Ничего удивительного, что она и не пытается хоть как-то помочь его развитию.
Это она про КПК ? Так никто никого не заставляет.
А какие ещё турниры?
По сути за год 1 час соревнований. В каком ещё виде спорта такой расслабон?!
И? Это плохо? Вроде фигуристов никто насильно не заставляет. К чему всё это? Публике интересно, фигуристам хоть какие то турниры чтобы себя проявить. Все довольны! А! Нет! Роднина опять чем то недовольна 😠
Просто офигеть, " Зачем в России проводят столько соревнований по ФК".. и это спрашивает не враг нашего спорта, а депутатка ГД и сама бывшая именитая фигуристка и действующий руководитель ФФК Моск. обл. Чудны дела твои Господи 😔
Ответ Westmoreland
Просто офигеть, " Зачем в России проводят столько соревнований по ФК".. и это спрашивает не враг нашего спорта, а депутатка ГД и сама бывшая именитая фигуристка и действующий руководитель ФФК Моск. обл. Чудны дела твои Господи 😔
А чему вы удивляетесь, она же заявляла, что для нее есть только чемпионаты мира, да Олимпиады...Вот Плющенко говорит, что мало турниров, многие жалуются, что не хватает, а Родниной много. Спортсмену нужно вкатывать программы на турнирах. И, конечно, сетка сегодня примерно по количеству с мировыми турнирами увязана. Если посчитать гран-при, чемпионаты, турниры Б, то выходит +/- также
Есть ощущение, что Роднина эксплуатирует свой мозг, которого нет
Есть ощущение, что Ирине Родниной вообще плевать на российское фигурное катание
Так вроде бы она это всё не смотрит и ей это неинтересно)) Нормально всё. Болельщики смотрят с удовольствием, фигуристы не застаиваются, продлевается сезон и денег заработают. Ничего в этом нет плохого.
Это она по себе судит? ))
Невероятное ... изумление от подобных комментариев.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Здорово, что Валиева решила вернуться. Камила – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание»
вчера, 14:57
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
25 марта, 15:03
Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»
25 марта, 14:51
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Прогресс в плане жизни по сравнению с СССР колоссальный. Мы все страдаем, что нет интернета, но тогда и слова такого никто не знал»
12 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
48 минут назадLive
Сизерон в дуэте с Фурнье-Бодри на 0,01 балла превзошел свой лучший результат в ритм-танце в паре с Пападакис
сегодня, 13:33
Роднина о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Есть мужские и женские дисциплины. Они должны себе придумать отдельные»
сегодня, 11:48
Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»
сегодня, 11:12
Андрей Мозалев: «Была задача просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Шайдоров выиграл, осознал, что можно и в тройку попадать»
сегодня, 11:03
Павел Слюсаренко: «Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды»
сегодня, 10:25
Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»
сегодня, 10:07
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
сегодня, 09:59
Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем