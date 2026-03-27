Ирина Роднина: «У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует фигуристов. Возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно»
Роднина: у меня ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует спортсменов.
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о турнирах по фигурному катанию, которые проходят при поддержке Первого канала.
«Зачем в России проводят столько соревнований по фигурному катанию? У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует наших спортсменов. Говорят, что это помогает популярности и развитию фигурного катания в стране, а фигуристы устают.
Возьмите тот же «Ледниковый период». По ощущениям, он в эфире уже 20 лет. За это время Антарктида таять начала, а он все держится.
Могу оправдать такое количество соревнований по фигурному катанию только тем, что, возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Ничего удивительного, что она и не пытается хоть как-то помочь его развитию.
А какие ещё турниры?
По сути за год 1 час соревнований. В каком ещё виде спорта такой расслабон?!