Ирина Роднина: «У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует фигуристов. Возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно»

Роднина: у меня ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о турнирах по фигурному катанию, которые проходят при поддержке Первого канала.

«Зачем в России проводят столько соревнований по фигурному катанию? У меня есть ощущение, что Первый канал просто эксплуатирует наших спортсменов. Говорят, что это помогает популярности и развитию фигурного катания в стране, а фигуристы устают.

Возьмите тот же «Ледниковый период ». По ощущениям, он в эфире уже 20 лет. За это время Антарктида таять начала, а он все держится.

Могу оправдать такое количество соревнований по фигурному катанию только тем, что, возможно, ничего россиянам больше смотреть не интересно», — сказала Роднина .