15

Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»

Мозалев перешел в группу Тутберидзе два года назад. 

— Скажу в целом. Она добавляет уверенности. Ты тренируешься у такого великого тренера, который вырастил много чемпионов, олимпийских чемпионов. И она сама мне говорит: «Ты можешь, ты можешь».

— А какой самый ценный совет она давала?

— Много и психологических, и технических моментов. Например, она обращает внимание на вещи, на которые я раньше не смотрел. Понял, что не сажусь в ноги перед прыжком. Раньше я думал только о том, что нужно крутить, крутить. О таких вещах даже не задумывался.

— Психологический настрой тоже поменялся?

— Думаю, да. Хотя сам со стороны не могу себя оценить. Но многие говорят, что я очень сильно поменялся за эти два года.

— Сейчас конкуренция в мужском одиночном катании очень высокая. Это больше мотивирует или иногда давит психологически?

— И давит, и мотивирует одновременно. Конечно, соперники заставляют двигаться дальше, развиваться, усложняться. Я считаю, что это правильно. Чтобы, когда нас допустят, мы были лучше всех. Я даже иногда шучу: пока нас не выпускают, мы все наберем форму, выйдем и всех разорвем. Это такое переходное время, — сказал Мозалев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoЭтери Тутберидзе
logoАндрей Мозалев
мужское катание
ТАСС
logoсборная России
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Мозалев ни чем не хуже Кагиямы или Сато
Ответ tull
Конечно
Ответ tull
Бывал и лучше.
Андрей в этом сезоне удивил тем, что является прекрасным командным игроком. На ЧР по правкам и КПК это подтвердил.
Теперь надо обрести стабильность в личных турнирах!
Настрой хороший. Вот только еще от федерации работа нужна. Вон, Петр готов был всех рвать уже и сейчас (кроме Малинина разве что), но ему попросту не позволили.
А Тутберидзе надо верить, и в себя верить. Вон, уже флип вернулся и лутц нарисовался. Надо взять себя в руки и перестать падать на соревнованиях.
к праздничному 4 флипу неожиданно для всех добавился именинный 4 лутц, отпустить голову и накатывать, с такими данными и тренерами все возможно!
Ответ Svetelinka Esvetik
Пусть сначала тулуп с сальховым накатает и триксель заодно. Ни одной программы чисто выкать не может, одни понты.
Не знаю, поменялся ли психологически, но заход на 3А с кораблика - это больная мозалевская мозоль. Может, другой заход уже попробовать, раз этот не получается? Главное, как только 3А валит, сразу все идёт вразнос. Физика тоже слабовата, мне кажется, над дыханием надо работать. Может, летом попробовать подводным плаванием заняться? Просто нырять, задерживая дыхание. Мне кажется, если грамотно подойти к этому вопросу, можно многое улучшить.
У Андрея очень красивые прыжки с мягким приземлением . Ему бы только стабильности , чтобы исполнять их в программе .
Ответ Наталья Конышева
Но пока не может!
Так всего 2 года у супер-тренера, что за эти жалкие 720 дней можно сделать
Ты уж особенно разорвëшь! Тебя там порвут, как тузик грелку.
Андрею Мозалеву здоровья, сил, мастерства и удачи!
Раньше Андрюша просто падал, а теперь уверенно падает, зная, что может.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем