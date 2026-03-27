Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»
Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, чему его научила Этери Тутберидзе.
Мозалев перешел в группу Тутберидзе два года назад.
— Скажу в целом. Она добавляет уверенности. Ты тренируешься у такого великого тренера, который вырастил много чемпионов, олимпийских чемпионов. И она сама мне говорит: «Ты можешь, ты можешь».
— А какой самый ценный совет она давала?
— Много и психологических, и технических моментов. Например, она обращает внимание на вещи, на которые я раньше не смотрел. Понял, что не сажусь в ноги перед прыжком. Раньше я думал только о том, что нужно крутить, крутить. О таких вещах даже не задумывался.
— Психологический настрой тоже поменялся?
— Думаю, да. Хотя сам со стороны не могу себя оценить. Но многие говорят, что я очень сильно поменялся за эти два года.
— Сейчас конкуренция в мужском одиночном катании очень высокая. Это больше мотивирует или иногда давит психологически?
— И давит, и мотивирует одновременно. Конечно, соперники заставляют двигаться дальше, развиваться, усложняться. Я считаю, что это правильно. Чтобы, когда нас допустят, мы были лучше всех. Я даже иногда шучу: пока нас не выпускают, мы все наберем форму, выйдем и всех разорвем. Это такое переходное время, — сказал Мозалев.
Теперь надо обрести стабильность в личных турнирах!
А Тутберидзе надо верить, и в себя верить. Вон, уже флип вернулся и лутц нарисовался. Надо взять себя в руки и перестать падать на соревнованиях.