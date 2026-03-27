Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»

Мозалев: Тутберидзе добавляет уверенности. Она говорит: «Ты можешь, ты можешь».

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, чему его научила Этери Тутберидзе .

Мозалев перешел в группу Тутберидзе два года назад.

— Скажу в целом. Она добавляет уверенности. Ты тренируешься у такого великого тренера, который вырастил много чемпионов, олимпийских чемпионов. И она сама мне говорит: «Ты можешь, ты можешь».

— А какой самый ценный совет она давала?

— Много и психологических, и технических моментов. Например, она обращает внимание на вещи, на которые я раньше не смотрел. Понял, что не сажусь в ноги перед прыжком. Раньше я думал только о том, что нужно крутить, крутить. О таких вещах даже не задумывался.

— Психологический настрой тоже поменялся?

— Думаю, да. Хотя сам со стороны не могу себя оценить. Но многие говорят, что я очень сильно поменялся за эти два года.

— Сейчас конкуренция в мужском одиночном катании очень высокая. Это больше мотивирует или иногда давит психологически?

— И давит, и мотивирует одновременно. Конечно, соперники заставляют двигаться дальше, развиваться, усложняться. Я считаю, что это правильно. Чтобы, когда нас допустят, мы были лучше всех. Я даже иногда шучу: пока нас не выпускают, мы все наберем форму, выйдем и всех разорвем. Это такое переходное время, — сказал Мозалев.