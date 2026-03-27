Андрей Мозалев: «Была задача просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Шайдоров выиграл, осознал, что можно и в тройку попадать»

Мозалев: успех Шайдорова заставил осознать, что медаль на Олимпиаде возможна.

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о цели попасть на Олимпийские игры 2030 года.

— О чем сейчас мечтает Андрей Мозалев как спортсмен?

— Перед Олимпиадой я думал, что мне уже все равно, что буду просто кататься в удовольствие. Но на самом деле все равно есть цели. До Олимпиады был спокоен, но когда она началась и ребята начали выкладывать фотографии и видео из олимпийской деревни, с катка, мне стало обидно, что меня там нет. Когда Миша Шайдоров выиграл, я понял, что все реально. Сначала задача была просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Миша выиграл, осознал, что все возможно и можно в тройку попадать.

Раньше у меня была такая мысль, потом отпустил ее, думал, что это нереально. Теперь понимаю, что могу добавлять, развиваться. Глядя на Мишу, понимаешь, что все возможно. И опять появилась цель — попасть в тройку на Олимпиаде.

— Олимпиаду было легко смотреть?

— Более-менее спокойно. Я понимаю, что сейчас еще не в той форме, в которой хотел бы поехать на Олимпиаду. Если бы я был в идеальной форме, катал бы с четырьмя или пятью четверными, тогда было бы обидно от того, что я не там. Понимаю, что еще не дошел до своего идеального состояния, до своего, как сказал Дима Козловский, прайма.

— Думали ли вы, сколько еще хотели бы кататься?

— У меня почему-то всегда была цель кататься до Олимпийских игр 2030 года. Во-первых, это олимпийский цикл, который заканчивается после Олимпиады. И мне тогда будет почти 27 лет — возраст, когда уже нужно задумываться. Понятно, что бывают спады и подъемы, бывают моменты, когда расстраиваешься и не хочется ничего делать. Но пока цель такая.

— Как сейчас смотрите на ситуацию с отстранением?

— Обидно, что нас до сих пор не допустили. Но хотя бы на Олимпиаду некоторых ребят допустили, это уже радует. Немного успокаиваю себя тем, что я пока не в той форме, в которой хотел бы выступать на международных стартах. Сейчас как раз есть время, чтобы усложнить контент, накатать его, подготовиться. Чтобы потом выйти на международные старты и показать себя в полной силе, — сказал Мозалев .