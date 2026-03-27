Павел Слюсаренко: «Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды»

В группе Слюсаренко в Перми тренируются грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые накануне завоевали серебро чемпионата мира. Российские фигуристы не допускаются к международным турнирам с 2022 года. 

«Международный сезон для нашей команды завершается здесь, в Праге на чемпионате мира. Это была непростая, плотная и по-настоящему напряженная борьба, ребята прошли ее достойно и сражались до самого конца.

Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды. Благодарю тренеров, спортсменов и всю команду, с кем мы ежедневно работаем и идем вперед вместе. Спасибо болельщикам за поддержку. Сезон завершен, работа продолжается», – написал Слюсаренко.

Звезды Грузии тренируются в России и Канаде, но говорят о прогрессе фигурки в стране. Как так?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Павла Слюсаренко
Поздравляю всю команду, молодцы! Очень хорошая работа в РФ и на международке💪🏻! Так держать! Вот бы еще все наши пары в следующий сезон🙏🏻!
Штабу Слюсаренко -респект. молодцы -сочетание музыки, костюмов, понимание спортсменов.Замечательно
Достойное завершение сезона! Поздравляю штаб Павла Слюсаренко, всех спортсменов группы! Дальше - больше!!!
