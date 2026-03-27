  • Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»
Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»

Отец Костылевой назвал ошибкой переход дочери от Плющенко к Федченко.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, назвал ошибкой переход дочери от Евгения Плющенко к Софье Федченко.

Фигуристка покинула академию Плющенко в декабре на фоне скандала ее матери и руководства школы. Спортсменка менее трех недель занималась в группе Федченко, но потом вернулась в «Ангелы Плющенко» и победила на первенстве России. 

— Переход к Софье Федченко. Как вы отнеслись к нему? Нужен он был или нет?

— Что касается меня, незадолго до этого мне приснился сон, где мой покойный папа очень сильно мне предъявлял, ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то. Я ей сказал: «Ира, что-то мы не то делаем». Она меня убедила, что это все правильно.

Я не хотел, но под натиском жены смирился с переходом. Не знал вообще, куда мы переходим — что и как. Поменяли картинку, поменяли полностью место жительства.

Если проанализировать, конечно, зря мы это сделали. И Лена сказала, и я это понял. Надеюсь, моя жена тоже поняла, — сказал Костылев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Новый персонаж покойный дедушка🤦‍♀️
Дедушки в фигурном катании в последнее время играют важную роль).
Теперь уже и покойные, страшно, что дальше будет 🫣
Секрет счастливого брака - во всём соглашаться с (сумасшедшей) женой, а в случае чего во всём виноват приснившийся покойный дед.

Они там все друг друга стоят
Что он несёт? И зачем публикуют этот бред неумного человека?
Потому что такие темы хорошо комментируют а это траффик. Траффик это реклама. Реклама это деньги.
ну рамазанова же печатают. Мостового. Тихонова. Тарасову. И тех-кого-нельзя-называть (а они не лучше).
Какая примитивная в интеллектуальном плане семья.
Семейка Адамс и котик Фунтик 😉
Так он муж? А как же жених из Италии?
Да кому она нужна, тем более в Италии?))
"Я ей сказал: «Ира, что-то мы не то делаем». Она меня убедила, что это все правильно."-посмотреть бы на это.
Нужно новую рубрику открыть - ФК сонник. Найдется много персонажей, которые снятся к деньгам.
Папа Валера, если ты в заложниках, надень что-то желтое.
дом жёлтый, этого вроде уже достаточно)
Сдаётся, что это не далеко не последний переход. С характером мамы вообще кочевать можно, меняя места вплоть до Италии.
Материалы по теме
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
сегодня, 09:59
Мама Костылевой об уходе Сарновских от Плющенко: «Не договорились по деньгам. Выторговывали, как обычно, материальные блага»
11 марта, 08:45
Елена Костылева: «Перейти к другому тренеру по ходу сезона было ошибкой. Мой тренер – Евгений Викторович Плющенко»
6 февраля, 14:39
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Мозалев: «Тутберидзе добавляет уверенности. Она мне говорит: «Ты можешь, ты можешь»
2 минуты назад
Андрей Мозалев: «Была задача просто поехать на следующую Олимпиаду, но когда Шайдоров выиграл, осознал, что можно и в тройку попадать»
11 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
42 минуты назадLive
Павел Слюсаренко: «Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды»
49 минут назад
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
сегодня, 09:59
Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»
сегодня, 08:46
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы
сегодня, 08:10
«Мы скорее проиграли золото. Допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале». Метелкина и Берулава о серебре ЧМ
сегодня, 06:45
Илья Авербух: «Здорово, что Валиева набирает форму. Мы должны быть счастливы и поддерживать ее!»
сегодня, 06:45
Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем