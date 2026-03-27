Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»

Отец Костылевой назвал ошибкой переход дочери от Плющенко к Федченко.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, назвал ошибкой переход дочери от Евгения Плющенко к Софье Федченко.

Фигуристка покинула академию Плющенко в декабре на фоне скандала ее матери и руководства школы. Спортсменка менее трех недель занималась в группе Федченко, но потом вернулась в «Ангелы Плющенко» и победила на первенстве России.

— Переход к Софье Федченко. Как вы отнеслись к нему? Нужен он был или нет?

— Что касается меня, незадолго до этого мне приснился сон, где мой покойный папа очень сильно мне предъявлял, ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то. Я ей сказал: «Ира, что-то мы не то делаем». Она меня убедила, что это все правильно.

Я не хотел, но под натиском жены смирился с переходом. Не знал вообще, куда мы переходим — что и как. Поменяли картинку, поменяли полностью место жительства.

Если проанализировать, конечно, зря мы это сделали. И Лена сказала, и я это понял. Надеюсь, моя жена тоже поняла, — сказал Костылев.