  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»
3

Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»

Лиа Перейра: сезон стал для нас настоящим прорывом.

Канадские фигуристы Лиа Перейра и Треннт Мишо оценили выступление на чемпионате мира в Праге (3-е место). 

Перейра: Я думаю, это просто доказательство всей той работы и решимости, которые мы вложили в этот сезон. Это наш четвертый совместный чемпионат мира как команды, и мы многому учились на каждом турнире, где выступали. Этот сезон стал для нас настоящим прорывом: сначала наш первый титул чемпионов страны, затем попадание в олимпийскую сборную, а теперь — выступление здесь, на мире.

Мы многое узнали о подготовке и обрели уверенность в себе и своих прокатах. Приехать сюда в конце такого долгого сезона и гордиться обеими программами — это действительно закрепляет наш успех. Мы очень, очень гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной.

После вчерашней короткой программы мы чувствовали большую гордость, понимая, что выложились на полную. Сегодня было очень приятно выходить на арену с ощущением, что мы уже показали свой уровень и нам больше нечего доказывать. Мы просто хотели выйти и откатать сильную произвольную программу для себя, как команда. Во время проката мы переглядывались, типа: «Окей, все идет хорошо», — но старались не радоваться раньше времени до самого конца. Это был очень мотивирующий путь — попасть сюда и оказаться среди лучших пар мира».

Мишо: Эти две программы — одни из наших самых любимых за все время. Закончить обе на такой высокой ноте — это именно то, ради чего мы сюда приехали. Мы знали: если сделаем это, то сможем претендовать на медали. Я так горжусь нами обоими, а также нашей командой, которая осталась дома. Сегодня главным было сохранять спокойствие и делать то, что мы тренировали.

Также канадцы высказались об изменениях в правилах парного катания. 

Перейра: На самом деле я в восторге от хореографического элемента (choreo element), и мне кажется, многие пары стали гораздо лучше в плане артистизма. Если бы я могла эгоистично убрать один элемент, это было бы парное вращение. Но добавление хорео-элементов действительно раскрывает сильные стороны парников: то, как мы можем выступать и рассказывать историю».

Мишо: Я думаю, было бы здорово сделать короткую программу тематической, по аналогии с тем, что танцоры делают в ритм-танце.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
пары
сборная Канады
Треннт Мишо
чемпионат мира по фигурному катанию
Лиа Перейра
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лия умница, красавица и сильное звено в паре. В прошлом году она такое танго презентовала! Надеюсь, что бронза подстегнет их к дальнейшим успешным прокатам красивых программ.
Ребята на самом деле молодцы, хороший сезон и прогресс! Удачи в дальнейшем, пусть это будет только начало!
Все канадцы - танцоры в глубине души, хотят подобие ритм-танца в короткой программе)) Скольжение у Лии и Треннта, разумеется, фирменное, и таким, как они, изменения в сторону хореоэлементов, по идее, выгодны - могут показать что-то креативное. Очень радостно за их бронзу ЧМ, а то в пп оликомандника было возмутительно, когда Кам и О’Ши оценили выше - это ведь пары совсем разного класса.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы
сегодня, 08:10
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
сегодня, 07:10Live
«Мы скорее проиграли золото. Допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале». Метелкина и Берулава о серебре ЧМ
сегодня, 06:45
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
сегодня, 07:10Live
Павел Слюсаренко: «Серебро чемпионата мира становится важной и заслуженной точкой этого сезона для всей нашей команды»
14 минут назад
Костылев о переходе дочери к Федченко: «Мне приснился сон, где мой покойный папа ругался на мою жену, говорил, что что-то она сделала не то»
33 минуты назад
Отец Костылевой: «Есть впечатление, будто Плющенко кто-то говорит негатив о нас. Бывает, что тренер начинает немножко в этом плане обижаться»
41 минуту назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы
сегодня, 08:10
«Мы скорее проиграли золото. Допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале». Метелкина и Берулава о серебре ЧМ
сегодня, 06:45
Илья Авербух: «Здорово, что Валиева набирает форму. Мы должны быть счастливы и поддерживать ее!»
сегодня, 06:45
Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»
сегодня, 06:30
Камила Валиева: «В Москве станет на одно классное место больше: старт строительству нового комплекса НЦ «Россия» дал лично президент»
сегодня, 06:20
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:04
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем