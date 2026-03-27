Лиа Перейра: «Сезон стал для нас настоящим прорывом. Мы гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной»

Лиа Перейра: сезон стал для нас настоящим прорывом.

Канадские фигуристы Лиа Перейра и Треннт Мишо оценили выступление на чемпионате мира в Праге (3-е место).

Перейра: Я думаю, это просто доказательство всей той работы и решимости, которые мы вложили в этот сезон. Это наш четвертый совместный чемпионат мира как команды, и мы многому учились на каждом турнире, где выступали. Этот сезон стал для нас настоящим прорывом: сначала наш первый титул чемпионов страны, затем попадание в олимпийскую сборную, а теперь — выступление здесь, на мире.

Мы многое узнали о подготовке и обрели уверенность в себе и своих прокатах. Приехать сюда в конце такого долгого сезона и гордиться обеими программами — это действительно закрепляет наш успех. Мы очень, очень гордимся собой и хотим поблагодарить всех, кто сделал эту медаль возможной.



После вчерашней короткой программы мы чувствовали большую гордость, понимая, что выложились на полную. Сегодня было очень приятно выходить на арену с ощущением, что мы уже показали свой уровень и нам больше нечего доказывать. Мы просто хотели выйти и откатать сильную произвольную программу для себя, как команда. Во время проката мы переглядывались, типа: «Окей, все идет хорошо», — но старались не радоваться раньше времени до самого конца. Это был очень мотивирующий путь — попасть сюда и оказаться среди лучших пар мира».

Мишо: Эти две программы — одни из наших самых любимых за все время. Закончить обе на такой высокой ноте — это именно то, ради чего мы сюда приехали. Мы знали: если сделаем это, то сможем претендовать на медали. Я так горжусь нами обоими, а также нашей командой, которая осталась дома. Сегодня главным было сохранять спокойствие и делать то, что мы тренировали.

Также канадцы высказались об изменениях в правилах парного катания.

Перейра: На самом деле я в восторге от хореографического элемента (choreo element), и мне кажется, многие пары стали гораздо лучше в плане артистизма. Если бы я могла эгоистично убрать один элемент, это было бы парное вращение. Но добавление хорео-элементов действительно раскрывает сильные стороны парников: то, как мы можем выступать и рассказывать историю».

Мишо: Я думаю, было бы здорово сделать короткую программу тематической, по аналогии с тем, что танцоры делают в ритм-танце.