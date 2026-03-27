Илья Авербух: «Здорово, что Валиева набирает форму. Мы должны быть счастливы и поддерживать ее!»

Хореограф Илья Авербух высказался о возвращении фигуристки Камилы Валиевой после допинг-бана.

«Все происходит поэтапно. Камила набирает форму, начинает работать. Сейчас вся работа будет над программой, представленной на Кубке Первого канала, а также над показательной программой, которая тоже будет развивать Камилу.

Здорово, что она набирает форму. Чудес не бывает, в одну секунду ничего не может быть. Сейчас происходит и творческий поиск. Мне кажется, мы должны быть счастливы и поддерживать ее!» – сказал Авербух.

А могут ли Валиеву включить в сборную уже сейчас?

Первое выступление Валиевой после бана: кайфует на льду, но амбиции с ней

Стесняюсь спросить, а почему мы должны быть счастливы🤦, Авербух не пробовал говорить только за себя?
Возможно , что он программы ставит . Счастлив , что появился ещё один источник , чему рад .
Этот одобрямс от себя за всех уже тяготит от назойливости.
Принципиально не собираюсь. Валиева продалась уже всем, кому можно - гос.структурам, производителям китайских игрушек и т.п.
За себя говори. И за тех, кто тебе гранты даёт.
Авербух главный коньюктурщик российского ФК, всегда держит нос по ветру.
Финансирование его т.н. проектов само себя не обеспечит, приходится отрабатывать.
Кому должны? Не помню, чтобы я что-то успела задолжать Валиевой и её окружению 🤔
Как я люблю, когда мне указывают что делать! Прям сразу хочется её поддерживать ❤️
Кто мы и кому должны?!
Мы обязаны 😆
Счастливы от этого? Ну да, всю жизнь именно об этом только и мечтала...)
«Железной рукой загоним человечество к счастью.» Горшочек, не вари.
