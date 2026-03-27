Илья Авербух: «Здорово, что Валиева набирает форму. Мы должны быть счастливы и поддерживать ее!»
Хореограф Илья Авербух высказался о возвращении фигуристки Камилы Валиевой после допинг-бана.
«Все происходит поэтапно. Камила набирает форму, начинает работать. Сейчас вся работа будет над программой, представленной на Кубке Первого канала, а также над показательной программой, которая тоже будет развивать Камилу.
Здорово, что она набирает форму. Чудес не бывает, в одну секунду ничего не может быть. Сейчас происходит и творческий поиск. Мне кажется, мы должны быть счастливы и поддерживать ее!» – сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
