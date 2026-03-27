«Мы скорее проиграли золото. Допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале». Метелкина и Берулава о серебре ЧМ

Фигуристы Метелкина и Берулава считают, что упустили золото на чемпионате мира.

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава , выступающие в паре, поделились эмоциями после второго места на чемпионате мира в Праге.

Метелкина и Берулава набрали 218,41 по сумме программ, уступив только Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину из Германии (228,33). Третье место заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).

Берулава : Мы безумно рады, что завоевали первую медаль чемпионата мира. Конечно, мы хотели золото, но спасибо богу и за это. Мы допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале.

– Это скорее выиграли серебро или проиграли золото?

Берулава : Проиграли золото.

Метелкина : Да, скорее проиграли золото.

– Ты уже поплакала после этого?

Метелкина : Не из‑за того, что мы проиграли, и не из‑за ошибок. Это просто накопившаяся усталость за сезон – я понимала, что сезон заканчивается. Я знала, что после произвольной программы буду плакать, потому что морально и физически очень сложно держать себя, и ты держишь себя до последнего. Поэтому, конечно, сейчас будут выходить эмоции – это нормально.

– Обычно в конце произвольной программы в позе звезды на льду лежит Лука. Сегодня лежала Настя. Это тоже из‑за эмоциональной усталости?

Метелкина : Да. Но для Луки Олимпиада – это не первый опыт, для меня – первый. И еще четыре программы – очень эмоциональный сезон. Мы выиграли Европу, и достаточно хорошие старты в начале сезона были. Очень много эмоций накопилось, ты должен держать себя до последнего и не сдаваться. Поэтому, конечно, эмоции сейчас будут выходить.

– Что сейчас?

Берулава : Я на два месяца забываю, что такое фигурное катание. Буду отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

Метелкина : Да, я тоже буду восстанавливаться. Но сначала мы поедем в Грузию, по своим делам. Потом поедем в отпуск, а потом уже будем думать о фигурном катании.