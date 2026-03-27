«Мы скорее проиграли золото. Допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале». Метелкина и Берулава о серебре ЧМ

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие в паре, поделились эмоциями после второго места на чемпионате мира в Праге.

Метелкина и Берулава набрали 218,41 по сумме программ, уступив только Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину из Германии (228,33). Третье место заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).

Берулава: Мы безумно рады, что завоевали первую медаль чемпионата мира. Конечно, мы хотели золото, но спасибо богу и за это. Мы допустили ошибки – и спасибо, что остались на пьедестале.

– Это скорее выиграли серебро или проиграли золото?

Берулава: Проиграли золото.

Метелкина: Да, скорее проиграли золото.

– Ты уже поплакала после этого?

Метелкина: Не из‑за того, что мы проиграли, и не из‑за ошибок. Это просто накопившаяся усталость за сезон – я понимала, что сезон заканчивается. Я знала, что после произвольной программы буду плакать, потому что морально и физически очень сложно держать себя, и ты держишь себя до последнего. Поэтому, конечно, сейчас будут выходить эмоции – это нормально.

– Обычно в конце произвольной программы в позе звезды на льду лежит Лука. Сегодня лежала Настя. Это тоже из‑за эмоциональной усталости?

Метелкина: Да. Но для Луки Олимпиада – это не первый опыт, для меня – первый. И еще четыре программы – очень эмоциональный сезон. Мы выиграли Европу, и достаточно хорошие старты в начале сезона были. Очень много эмоций накопилось, ты должен держать себя до последнего и не сдаваться. Поэтому, конечно, эмоции сейчас будут выходить.

– Что сейчас?

Берулава: Я на два месяца забываю, что такое фигурное катание. Буду отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

Метелкина: Да, я тоже буду восстанавливаться. Но сначала мы поедем в Грузию, по своим делам. Потом поедем в отпуск, а потом уже будем думать о фигурном катании.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Okko
Анастасия Метелкина
пары
чемпионат мира по фигурному катанию
сборная Грузии
Лука Берулава
С такими ошибкам в ПП завоевать серебро на ЧМ -- это подарок судьбы. На золото накатали Минерва с Никитой без всяких оговорок.
Да, особенно Никита с бабочкой на тулупе🙄
Я написал, что у них был чистый прокат ? У них был лучший прокат в обеих программах и они на золото и накатали.
Кстати, в ТГ их вью гораздо более взвешенное, возможно другой фрагмент. Анастасия говорит про то, как ошибки были, над чем работать, что уже у них есть задумки на следующий сезон, они благодарят тренеров и всю команду за подготовку, и т. д.
В общем, в очередной раз убеждаешься, что понадерганные отрывки без контекста - зло
Откуда такое самомнение?
Там Метелкина же ОЧ будущая , сказано не раз ) Вот только тодес подправить, а то несолидно с кракозяброй.
Для спорта лучше пускай с самомнением будут, чем как Ника, у которого вчера на лице написано, что сейчас упадет.
Ну у них то еще есть время подрасти и найти баланс (может и правда это был их самый весомый шанс на золото, но тем более есть повод хорошо поработать в дальнейшем). Пока по большому счету и так прыгнули выше головы.
Если судить по прокатам, то это канадцы упустили серебро…МБ ведь третьими были по ПП, какое упущенное золото?чудом удержанное серебро скорее.
Тольуо 3ми по ПП вроде были японцы мелкие
Серебряные медали ЧМ достойный результат! Поздравляю Метелкину и Берулаву!
Сезон успешный, на всех ГС омедалились.
Очень продуктивный, успешный сезон выдался у ребят. С новыми силами в следующем сезоне могут уже на золото начинать идти.
Молодцы в любом случае. Поздравляю ещё раз с серебром ЧМ Настю и Луку. Отличное достижение. Удачи в дальнейшей карьере.
Молодцы серебро тоже круто!
У вас всё впереди 👍 ещё..
Молодцы ребята, очень спрогрессировали.
