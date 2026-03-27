Камила Валиева: «В Москве станет на одно классное место больше: старт строительству нового комплекса НЦ «Россия» дал лично президент»

Валиева о новом комплексе НЦ «Россия»: станет на одно классное место больше.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о старте строительства нового здания Национального центра «Россия».

«Сейчас у меня очень плотный график, много тренировок, свободного времени мало. Однако я стараюсь по возможности перезагружаться, находить время на кофе с друзьями и прогулки по городу.

И скоро в Москве станет на одно классное место больше: сегодня старт строительству нового комплекса НЦ «Россия» дал лично Президент, а наш мэр Сергей Семенович Собянин рассказал, что этот проект станет одним из самых масштабных в Москве.

Мне очень понравился современный и необычный проект здания, внутри которого разместят выставочные площади, концертный зал, пресс-центры и многое другое, так что каждый найдет для себя интересные занятия и удобные локации.

Комплекс планируется открыть в 29-ом году, и я уверена, что он станет центром притяжения активных москвичей и гостей столицы, средоточием творческого потенциала и национальной культуры современной России.

Мы с друзьями уже знаем, где будем гулять и проводить время. Присоединяйтесь!» – написала Валиева.

