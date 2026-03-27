Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»
Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, высказалась о победе на чемпионате мира в Праге.
Хазе и Володин взяли золото, набрав 228,33 балла по сумме программ. Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (218,41), третье – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).
«Эта медаль многое значит. Она показывает, что мы на верном пути и проделали большую работу, чтобы оказаться здесь. Теперь у нас полная коллекция: бронза два года назад, серебро в 2025-м и золото сейчас. Это говорит о том, что мы растем как команда и способны выступать под давлением. Я очень рада, сегодняшний прокат – даже с ошибкой – казался намного лучше, чем на Олимпиаде.
Конечно, мы равняемся на Алену Савченко и Бруно Массо (выигрывали чемпионат мира за Германию 8 лет назад – Спортс’’), особенно на Алену. Она столько лет трудилась и никогда не переставала верить в свою мечту – уже одно это невероятно вдохновляет. Их выступления, их сила и то, как они справлялись с давлением, многому нас научили. И мы стараемся достичь того же. Они для нас большие кумиры.
Мы чуть больше нервничали, чем вчера, но все время напоминали себе, что это последний важный момент в сезоне, так что нужно им наслаждаться», – сказала Хазе.
Поддержка на одной ноге - это сильно. И их козырь что это зрелая пара, если можно так сказать
Единственное, что прыгают друг от друга далековато, но сейчас даже не знаю, оценивается ли вообще это.
Надеюсь, карьеру продолжат
Так что точно он пытался, и молодцы что отпустили - парень талантливый, а у нас бы уже наверняка завершил карьеру