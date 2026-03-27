Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»

Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, высказалась о победе на чемпионате мира в Праге.

Хазе и Володин взяли золото, набрав 228,33 балла по сумме программ. Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (218,41), третье – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).

«Эта медаль многое значит. Она показывает, что мы на верном пути и проделали большую работу, чтобы оказаться здесь. Теперь у нас полная коллекция: бронза два года назад, серебро в 2025-м и золото сейчас. Это говорит о том, что мы растем как команда и способны выступать под давлением. Я очень рада, сегодняшний прокат – даже с ошибкой – казался намного лучше, чем на Олимпиаде.

Конечно, мы равняемся на Алену Савченко и Бруно Массо (выигрывали чемпионат мира за Германию 8 лет назад – Спортс’’), особенно на Алену. Она столько лет трудилась и никогда не переставала верить в свою мечту – уже одно это невероятно вдохновляет. Их выступления, их сила и то, как они справлялись с давлением, многому нас научили. И мы стараемся достичь того же. Они для нас большие кумиры.

Мы чуть больше нервничали, чем вчера, но все время напоминали себе, что это последний важный момент в сезоне, так что нужно им наслаждаться», – сказала Хазе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
Никита был лучшим российским партнёром, всегда следила за его карьерой и с Устимкиной, и с Атахановой, и с Собининой. Когда он встал в пару с Тасей была очевидна разница в уровне подготовки. Не знаю по какой причине ему не смогли найти партнёршу подходящего уровня у нас, хорошо, что смог продолжить карьеру с Минервой, поздравляю их с золотом, но всё - же жаль, что не у нас.
У нас он бы, возможно, не попал бы на ЧМ...конкуренция в парах была ого -го, тем более сейчас...отстранили
Примечательно , что и Минерве не везло с бывшими партнерами . Например, она рассказывала, что ранее ей довелось неоднократно выслушивать упреки в свой адрес по поводу того, что она недостаточно маленькая и невесомая для парного катания.
Будто бы осторожничали, но молодцы
Поддержка на одной ноге - это сильно. И их козырь что это зрелая пара, если можно так сказать
Единственное, что прыгают друг от друга далековато, но сейчас даже не знаю, оценивается ли вообще это.
Надеюсь, карьеру продолжат
Ориентир и равнение у Минервы и Никиты на лучший немецкий дуэт в парном катании, есть с кого брать пример.
Савченко -другая лига . Минерву сдерживает закрепощенность , немецкая аккуратность , сдержанность , боязнь совершить ошибку , не хватает куража .
Понятное дело, что второй Савченко и близко не будет. Но равняться на неё и тянуться к ней достойно уважения.
И даже сальхов сдвоил как Массо в Корее))) Я рада их золоту. Может, оно подстегнет их к бОльшей раскрепощенности и умению кайфовать в прокатах, как это было у Савченко.
Равнение на Алену Савченко хороший ориентир! Удачи прекрасной паре Хазе/Володин!
Молодцы ребята! И как же здорово, что они нашли друг друга. Я прям рада, что победили они! Удачи в дальнейшем! А Алена - отличнейший ориентир и пример!
Какого партнёра отпустили в России! Куем кадры для других сборных? Очень жаль...
И правильно сделали. Он сначала пытался кататься в России, сначала с Атахановой, потом долго без партнёрши. И когда появился вариант с Минервой, это была возможность продолжить спортивную карьеру. И язык выучил.
Там еще Васильева была, Устимкина, Собинина была. Он много с кем пытался и даже Медведеву звал.
Так что точно он пытался, и молодцы что отпустили - парень талантливый, а у нас бы уже наверняка завершил карьеру
У них зато Никита лидер и кремень. Два лидера не ужились бы. Так что норм.
