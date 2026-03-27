Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»

Немецкая фигуристка Хазе после победы на ЧМ назвала кумирами Савченко и Массо.

Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе , выступающая в паре с Никитой Володиным , высказалась о победе на чемпионате мира в Праге.

Хазе и Володин взяли золото, набрав 228,33 балла по сумме программ. Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (218,41), третье – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).

«Эта медаль многое значит. Она показывает, что мы на верном пути и проделали большую работу, чтобы оказаться здесь. Теперь у нас полная коллекция: бронза два года назад, серебро в 2025-м и золото сейчас. Это говорит о том, что мы растем как команда и способны выступать под давлением. Я очень рада, сегодняшний прокат – даже с ошибкой – казался намного лучше, чем на Олимпиаде.

Конечно, мы равняемся на Алену Савченко и Бруно Массо (выигрывали чемпионат мира за Германию 8 лет назад – Спортс’’), особенно на Алену. Она столько лет трудилась и никогда не переставала верить в свою мечту – уже одно это невероятно вдохновляет. Их выступления, их сила и то, как они справлялись с давлением, многому нас научили. И мы стараемся достичь того же. Они для нас большие кумиры.

Мы чуть больше нервничали, чем вчера, но все время напоминали себе, что это последний важный момент в сезоне, так что нужно им наслаждаться», – сказала Хазе.