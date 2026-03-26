Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы

Сакамото и Гленн покажут произвольные программы на чемпионате мира в Праге.

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге женщины выйдут на лед с произвольными программами. Чемпионат мира по фигурному катанию-2026 Прага, Чехия Женщины Произвольная программа Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Первая разминка 1. Барбора Вранкова (Чехия) 2. Юлия Саутер (Румыния) 3. Ливия Кайзер (Швейцария) 4. Натали Лангербаур (Эстония) 5. Александра Фейгин (Болгария) 6. Екатерина Куракова (Польша) Вторая разминка 7. Чжан Жуйян (Китай) 8. Лорин Шильд (Франция) 9. Ольга Микутина (Австрия) 10. Маделен Скизас (Канада) 11. Ида Кархунен (Финляндия) 12. Син Чжи А (Южная Корея) Третья разминка 13. Софья Самоделкина (Казахстан) 14. Нина Петрыкина (Эстония) 15. Ли Хэ Ин (Южная Корея) 16. Сара Эверхардт (США) 17. Ами Накаи (Япония) 18. Лара Наки Гутманн (Италия) Четвертая разминка 19. Анастасия Губанова (Грузия) 20. Нина Пинзарроне (Бельгия) 21. Изабо Левито (США) 22. Эмбер Гленн (США) 23. Моне Чиба (Япония) 24. Каори Сакамото (Япония) После короткой программы 1. Каори Сакамото (Япония) – 79,31 2. Моне Чиба (Япония) – 78,45 3. Эмбер Гленн (США) – 72,65 4. Изабо Левито (США) – 72,16 5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 71,82 6. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,92 7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 69,33 8. Ами Накаи (Япония) – 69,10 9. Сара Эверхардт (США) – 68,74 10. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 68,50 11. Нина Петрыкина (Эстония) – 67,29 12. Софья Самоделкина (Казахстан) – 66,95 Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге