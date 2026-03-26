  Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге женщины выйдут на лед с произвольными программами.

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Барбора Вранкова (Чехия)

2. Юлия Саутер (Румыния)

3. Ливия Кайзер (Швейцария)

4. Натали Лангербаур (Эстония)

5. Александра Фейгин (Болгария)

6. Екатерина Куракова (Польша)

Вторая разминка

7. Чжан Жуйян (Китай)

8. Лорин Шильд (Франция)

9. Ольга Микутина (Австрия)

10. Маделен Скизас (Канада)

11. Ида Кархунен (Финляндия)

12. Син Чжи А (Южная Корея)

Третья разминка

13. Софья Самоделкина (Казахстан)

14. Нина Петрыкина (Эстония)

15. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

16. Сара Эверхардт (США)

17. Ами Накаи (Япония)

18. Лара Наки Гутманн (Италия)

Четвертая разминка

19. Анастасия Губанова (Грузия)

20. Нина Пинзарроне (Бельгия)

21. Изабо Левито (США)

22. Эмбер Гленн (США)

23. Моне Чиба (Япония)

24. Каори Сакамото (Япония)

После короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 79,31

2. Моне Чиба (Япония) – 78,45

3. Эмбер Гленн (США) – 72,65

4. Изабо Левито (США) – 72,16

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 71,82

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,92

7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 69,33

8. Ами Накаи (Япония) – 69,10

9. Сара Эверхардт (США) – 68,74

10. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 68,50

11. Нина Петрыкина (Эстония) – 67,29

12. Софья Самоделкина (Казахстан) – 66,95

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовала: Анна Лаптева
Всем девчатам гладкого льда, успешного и удачного проката ПП. Пусть задуманное и заявленное получится.
Девчонкам-красавицам удачных прокатов в произвольной программе!
Нине всё прыгнуть и чисто откатать ПП.
За Каоричку и Самоделочку☺️
Материалы по теме
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
вчера, 15:22
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Петросян – 6-я, Лью победила, Сакамото – 2-я, Накаи – 3-я
19 февраля, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
сегодня, 21:03
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
сегодня, 20:33
Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»
сегодня, 19:58
Илья Малинин: «Много думаю о том, что произошло на Олимпиаде, но также и о хороших моментах. Это был нереальный опыт»
сегодня, 18:15
Адам Сяо Хим Фа: «После Олимпиады было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы»
сегодня, 17:41
Кагияма о срыве акселя в короткой программе: «Ничего не поделаешь. Я уже смотрю вперед»
сегодня, 17:14
Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»
сегодня, 16:23
Александр Селевко: «Первые две недели после Олимпиады я не планировал ехать на ЧМ. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат»
сегодня, 16:10
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, Селевко – 3-й, Сато – 4-й, Кагияма – 6-й
сегодня, 15:31
Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026
сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем