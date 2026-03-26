  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
12

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы

Фурнье-Бодри и Сизерон представят ритм-танец на чемпионате мира в Праге.

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге дуэты выступят с ритм-танцами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026

Прага, Чехия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

2. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

3. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)

4. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

Вторая разминка

5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Третья разминка

9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

10. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

11. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

12. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Четвертая разминка

13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

Пятая разминка

17. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Шестая разминка

22. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада)

23. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

24. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

26. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

Седьмая разминка

27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

28. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

30. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

31. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoчемпионат мира по фигурному катанию
результаты
танцы на льду
logoсборная Китая
Жэнь Цзюньфэй
Син Цзянин
Даниэль Брыкалов
Ангелина Кудрявцева
сборная Азербайджана
logoсборная Великобритании
logoсборная Канады
logoсборная США
logoСаулюс Амбрулевичюс
Шира Ичилов
logoЖоффре Бриссо
Саманта Риттер
logoГийом Сизерон
logoПоль Пуарье
Эмилия Зингас
logoПайпер Гиллес
logoсборная Израиля
Вадим Колесник
сборная Кипра
logoсборная Франции
logoЛьюис Гибсон
logoсборная Литвы
logoЛайла Фир
logoЭллисон Рид
logoЛоранс Фурнье-Бодри
Михаил Носовицкий
logoЕвгения Лопарева
Илья Каранкевич
logoсборная Венгрии
logoсборная Германии
logoОливия Смарт
logoЗакари Лага
сборная Грузии
logoМаттиас Верслуйс
Ханна Лим
Джейсон Чан
logoДиана Дэвис
Джеймс Эрнандес
Фиби Беккер
logoсборная Швеции
logoсборная Японии
logoсборная Швейцарии
Джулия Изабелла Паолино
logoсборная Чехии
Карло Ретлисбергер
Милла Рууд Рейтан
Беньямин Штеффан
Мария Пинчук
logoсборная Финляндии
logoНатали Ташлерова
Холли Харрис
Даниил Семко
Юка Орихара
Андреа Туба
logoУтана Йошида
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Ромен Ле Гак
logoКристина Каррейра
logoсборная Испании
Виктория Манни
logoФилип Ташлер
Мария Игнатьева
Никита Погорелов
logoсборная Италии по фигурному катанию
Катержина Мразкова
logoТим Дик
logoсборная Украины
logoМасая Морита
logoГлеб Смолкин
Юхо Пиринен
Майкл Парсонс
logoЮлия Турккила
Николай Майоров
logoМарджори Лажуа
Кэролайн Грин
Мари-Жад Лорьо
logoЭнтони Пономаренко
logoсборная Южной Кореи
Даниэль Мразек
сборная Австралии
Е Куан
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда ещё австралийцы будут кататься в одной разминке с Сизероном. А пятую разминку о крывают и закрывают хозяева.
Всем гладкого льда, удачного и успешного проката РТ, ФБС персонально.
Будущие ЧМ опять из подвала стартуют)) Надеюсь, в следующем сезоне уже не будет такого.
Ответ Cathrine
Будущие ЧМ опять из подвала стартуют)) Надеюсь, в следующем сезоне уже не будет такого.
Подвал даже забавно было смотреть на ОИ, там после ФБС танцевал какой-то мужик в жилетке с пузом, очень смешной. Партнерша в комбинезоне была. Мой супруг, далекий от фигурного катания, сказал, что он «похож на спортсмена из керлинга, там тоже пузатые», ржали всей семьей. Это ж надо было ИСУ удумать такую тему на ритм-танец, сельская дискотека просто. Это кто был, может кто подскажет, завтра хотелось бы на него взглянуть опять)
Французы Олимпийские чемпионы ещё не набрали рейтинг для последней разминки?
Ответ сондра
Французы Олимпийские чемпионы ещё не набрали рейтинг для последней разминки?
Так у них всего один неполный сезон в отличие от других пар. В зачёт идут три сезона.
Прекрасной паре Лоранс Фурнье-Бодри - Гийом Сизерон гладкого чистого льда и удачи!
Оп оп
Подскажите время 4-ой разминки?
Закари и Маджори❤️
Ну и Колесника жду)
Ответ ekaterina_)))
Оп оп Подскажите время 4-ой разминки? Закари и Маджори❤️ Ну и Колесника жду)
15-38 четвертая разминка.
Ответ Katerina Sunny
15-38 четвертая разминка.
Спасибо!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
сегодня, 21:03
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото, Чиба, Гленн, Левито, Накаи, Губанова, Самоделкина покажут произвольные программы
сегодня, 20:44
Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»
сегодня, 19:58
Илья Малинин: «Много думаю о том, что произошло на Олимпиаде, но также и о хороших моментах. Это был нереальный опыт»
сегодня, 18:15
Адам Сяо Хим Фа: «После Олимпиады было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы»
сегодня, 17:41
Кагияма о срыве акселя в короткой программе: «Ничего не поделаешь. Я уже смотрю вперед»
сегодня, 17:14
Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»
сегодня, 16:23
Александр Селевко: «Первые две недели после Олимпиады я не планировал ехать на ЧМ. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат»
сегодня, 16:10
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, Селевко – 3-й, Сато – 4-й, Кагияма – 6-й
сегодня, 15:31
Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026
сегодня, 15:25
