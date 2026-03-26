Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы

Фурнье-Бодри и Сизерон представят ритм-танец на чемпионате мира в Праге.

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге дуэты выступят с ритм-танцами. Чемпионат мира по фигурному катанию-2026 Прага, Чехия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Первая разминка 1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) 2. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) 3. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) 4. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) Вторая разминка 5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) 6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) 7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) 8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) Третья разминка 9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) 10. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) 11. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) 12. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) Четвертая разминка 13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) 16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) Пятая разминка 17. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) 19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) Шестая разминка 22. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада) 23. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 24. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) 26. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) Седьмая разминка 27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 28. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) 29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 30. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 31. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)