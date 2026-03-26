Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник представят ритм-танцы
27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге дуэты выступят с ритм-танцами.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026
Прага, Чехия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
2. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
3. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль)
4. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
Вторая разминка
5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
6. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
Третья разминка
9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
10. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
11. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
12. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Четвертая разминка
13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
14. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
15. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Пятая разминка
17. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
18. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
19. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
20. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Шестая разминка
22. Маржори Лажуа – Закари Лага (Канада)
23. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
24. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
25. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
26. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
Седьмая разминка
27. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
28. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
30. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
31. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Подскажите время 4-ой разминки?
Закари и Маджори❤️
Ну и Колесника жду)