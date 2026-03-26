Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»

Тарасова: Малинин показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о коротких программах мужчин на чемпионате мира в Праге.

Американец Илья Малинин выиграл короткую программу с личным рекордом.

«Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина, потому что мы все ждали, как он выйдет на лед. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени. Малинин – спортсмен, который опережал всех последние два-три года. Я люблю талантливых людей и его программу, считаю ее чудесной. Каждый раз смотреть ее – одно удовольствие.

Только что второй раз посмотрела выступление Кагиямы . Он упал, но это было не просто падение – он попал в след. Кагияма был в прекрасной форме, но когда катается Малинин, все остальные, даже очень хорошие, кажутся другими: Малинин уникален. Все будут кататься, но, думаю, никто кроме Малинина не будет претендовать за золото», – сказала Тарасова.