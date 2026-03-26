  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»
9

Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о коротких программах мужчин на чемпионате мира в Праге.

Американец Илья Малинин выиграл короткую программу с личным рекордом.

«Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина, потому что мы все ждали, как он выйдет на лед. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени. Малинин – спортсмен, который опережал всех последние два-три года. Я люблю талантливых людей и его программу, считаю ее чудесной. Каждый раз смотреть ее – одно удовольствие.

Только что второй раз посмотрела выступление Кагиямы. Он упал, но это было не просто падение – он попал в след. Кагияма был в прекрасной форме, но когда катается Малинин, все остальные, даже очень хорошие, кажутся другими: Малинин уникален. Все будут кататься, но, думаю, никто кроме Малинина не будет претендовать за золото», – сказала Тарасова. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЮма Кагияма
мужское катание
logoсборная США
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
logoИлья Малинин
logoсборная Японии
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Катание как раз слабое место у Малинина, вот прыжки - это да, сложные делает.
Когда Илья прыгает всё, что решил. А если не прыгает, то выигрывают другие.
вот пп чисто откатает и победит, тогда можно о чем-то говорить, о преодолении после краха на ои и тд. а кп он и на олимпиаде откатал прилично, что тут привздыхать и впечатляться
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
