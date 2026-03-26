Илья Малинин: «Много думаю о том, что произошло на Олимпиаде, но также и о хороших моментах. Это был нереальный опыт»

Малинин: много думаю о том, что произошло на Олимпиаде. Это был нереальный опыт.

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (111,29 балла, 1-е место).

«Было действительно здорово просто находиться здесь. Это единственное, чего я хотел – получить удовольствие. У меня не было никаких ожиданий от участия в турнире. Я просто хотел выйти на лед. Честно говоря, защита титула не так уж много значит. Думаю, я наконец понял, что за последние несколько лет очень много сделал для этого спорта, и теперь пришло время идти своим путем, просто быть самим собой и делать все, что я хочу.

(Об обновлении личного рекорда в КП) Это часть моей цели – продолжать расширять свои возможности, но, в конечном итоге, я думаю, что буду кататься лучше, если скажу себе, что сезон заканчивается через два дня.

Я стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий, просто хочу получать удовольствие от того, что я делаю и что люблю. Конечно, я много думаю о том, что произошло [на Олимпиаде], но я также думаю и о хороших моментах, потому что на Играх было очень здорово. Честно говоря, это был такой нереальный опыт, что, думаю, я никогда больше не переживу ничего подобного. Что ж, посмотрим, что будет... В любом случае, было много взлетов и падений, так что я просто принимаю весь опыт.

Думаю, для всех очень важно знать, что даже в худшие моменты мы должны ценить все, что нас окружает. В конце концов, мы должны гордиться собой за то, что смогли попасть на Олимпийские игры. Я очень горжусь тем, что участвовал в своей первой Олимпиаде, и независимо от того, каким был результат, я испытал огромное облегчение, что смог вернуться с таким количеством хороших и веселых воспоминаний. Это мотивация на всю оставшуюся карьеру», – сказал Малинин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
Понятно же, что рисуется. Больше всего Илья любит побеждать, а не просто кататься для удовольствия. Этими заявлениями он просто хочет сбросить градус напряжения. Правильно делает, на Олимпиаде и так достали его уже со своими ожиданиями.
miladoc-у, прикрывшему возможность ответить

а что разве не видно, как тот же Селевко, например, кайфанул, что сделал идеальный прокат?) вроде очевидно было. И ведь он с 1 квадом всего-то, а глядите-ка выступил с удовольствием, на максимуме. И зрители кайфанули тоже. Ради такого и любят фк, а не ради страдашек
Случились жёлтые шнурки от путин-тим лидера. Если связался с темной стороной, то не удивляйся, что карма поставит на место
