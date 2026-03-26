Адам Сяо Хим Фа: «После Олимпиады было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы»

Адам Сяо Хим Фа: после Олимпиады мне было очень тяжело морально.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (101,85 балла, 2-е место).

«Было очень здорово. Я действительно наслаждался всей программой. Я был очень напряжен перед тем, как меня вызвали, но все прошло хорошо. Моя цель на этом старте – просто попытаться отпустить себя и наслаждаться как можно больше. Я воспринимаю произвольную программу как отдельное соревнование.

После Олимпиады мне было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы. Так что сразу после Олимпиады было нелегко, но у меня также было не так много времени. Я ездил на шоу, и тот факт, что я выступал в другом формате по сравнению с соревнованиями и мог тренироваться там, был очень полезен для меня.

Я чувствовал, что мне очень не хватает соревнований. Незадолго до того, как я приехал сюда, мне казалось, что я не выступал около четырех месяцев, так что я действительно рад быть здесь.

Думаю, Олимпийские игры очень помогли мне обрести уверенность в себе и в том, что я могу чисто катать короткую программу. Так что я рад этому. Но я действительно рассматриваю произвольную программу как совершенно другое соревнование. Все может случиться. Это спорт», – сказал Сяо Хим Фа.