Адам Сяо Хим Фа: «После Олимпиады было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы»
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (101,85 балла, 2-е место).
«Было очень здорово. Я действительно наслаждался всей программой. Я был очень напряжен перед тем, как меня вызвали, но все прошло хорошо. Моя цель на этом старте – просто попытаться отпустить себя и наслаждаться как можно больше. Я воспринимаю произвольную программу как отдельное соревнование.
После Олимпиады мне было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы. Так что сразу после Олимпиады было нелегко, но у меня также было не так много времени. Я ездил на шоу, и тот факт, что я выступал в другом формате по сравнению с соревнованиями и мог тренироваться там, был очень полезен для меня.
Я чувствовал, что мне очень не хватает соревнований. Незадолго до того, как я приехал сюда, мне казалось, что я не выступал около четырех месяцев, так что я действительно рад быть здесь.
Думаю, Олимпийские игры очень помогли мне обрести уверенность в себе и в том, что я могу чисто катать короткую программу. Так что я рад этому. Но я действительно рассматриваю произвольную программу как совершенно другое соревнование. Все может случиться. Это спорт», – сказал Сяо Хим Фа.
Теперь надо так же в произвольной. Удачи!
Ну а что касается мест - тут уж как получится. Не всё в руках фигуристов, как мы понимаем.
Но пока мы видим полное опровержение "мартовских тезисов" Сихарулидзе. Сбалансированное компонентное катание с отличными непрыжковыми не то что не бьёт два старших квада в программе, а отстает по баллам на трамвайрую остановку.
Не то что бы это было несправедливо: всё-таки 4Л и 4Ф - это сильно больший риск и многие месяцы, а может и годы работы...Просто это факт, который руководство ФФКР почему-то пытается вывернуть наизнанку. А по факту нет тут сейчас ни одного фигуриста , который бы прыгнул чисто два старших квада и был бы не в топе только по причине низких компов. Тут вообще кроме Ильи никто два старших не прыгал. Грассль разве что с риттом, но у него два недокрута системно - это нельзя чистым считать.