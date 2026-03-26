Кагияма о срыве акселя в короткой программе: «Ничего не поделаешь. Я уже смотрю вперед»

Кагияма об ошибке в короткой программе на ЧМ: уже ничего не поделаешь.

Японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (93,80 балла, 6-е место).

В прокате спортсмен сделал «бабочку» на тройном акселе и упал с нее.

«По сравнению с Олимпиадой ощущение соревнования было сильнее. Это была не только моя личная борьба, так как квоты тоже стоят на кону, и, поскольку это последний старт в сезоне, я очень хотел проявить себя. Думаю, все это сделало меня немного скованным, совсем чуть-чуть.

Я уже смотрю вперед. На данный момент уже ничего не поделаешь. Что есть, то есть, так что я даю эмоциям улечься. Поскольку завтра еще день перерыва, я хочу как следует проверить свои прыжки, состояние льда и программу в целом, обрести уверенность и выложиться на максимум.

Честно говоря, пока я сегодня не вышел из отеля, я вообще не ощущал соревновательного настроя. Олимпийские игры были таким большим событием, что мне потребовалось некоторое время, чтобы переключиться на чемпионат мира. Но когда есть такие спортсмены, как Адам, Илья и Шун, которые показывают хорошие прокаты, это естественным образом мотивирует меня», – сказал Кагияма.