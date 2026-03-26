Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»

Вайцеховская: ISU должен заливать лед перед сильнейшей группой фигуристов.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что на чемпионатах мира по фигурному катанию нужно заливать лед перед сильнейшей разминкой.

«Давно уже думаю о том, что ISU просто жизненно необходимо чуть изменить регламент соревнований – сделать заключительную заливку не после четвертой, а после пятой группы участников. С тем, чтобы шестерка реально сильнейших не каталась на раздолбанном предшественниками льду.

Совершенно ведь блистательный прокат Юмы Кагиямы был. Постановка одна из лучших, прыжки, которые превосходят по качеству даже те, что демонстрирует Илья Малинин. И катастрофический, нелепый заезд в чужой след на тройном акселе...» – написала Вайцеховская.