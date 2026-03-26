  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»
33

Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»

Вайцеховская: ISU должен заливать лед перед сильнейшей группой фигуристов.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что на чемпионатах мира по фигурному катанию нужно заливать лед перед сильнейшей разминкой.

«Давно уже думаю о том, что ISU просто жизненно необходимо чуть изменить регламент соревнований – сделать заключительную заливку не после четвертой, а после пятой группы участников. С тем, чтобы шестерка реально сильнейших не каталась на раздолбанном предшественниками льду.

Совершенно ведь блистательный прокат Юмы Кагиямы был. Постановка одна из лучших, прыжки, которые превосходят по качеству даже те, что демонстрирует Илья Малинин. И катастрофический, нелепый заезд в чужой след на тройном акселе...» – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoЮма Кагияма
logoISU
мужское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная Японии
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
а что, у предшественников какие-то не такие программы с меньшим количеством элементов, что им гладкий лед не нужен?
Ответ Бу!
а что, у предшественников какие-то не такие программы с меньшим количеством элементов, что им гладкий лед не нужен?
Хорошая постановка вопроса... Так-то, безусловно, всем нужен. Я бы тут предположила, что у более ранних разминок, как правило, слабее программы, при которых лед менее интенсивно нарезается. И заливки после двух разминок может оказаться в целом достаточно. Как всегда и было. Иначе время соревнований растягивается сильно, если заливать после каждой разминки. Ну а заливка перед последней разминкой - приоритет сильнейших. Наверное так.
Ответ katanie-na-ldu
Хорошая постановка вопроса... Так-то, безусловно, всем нужен. Я бы тут предположила, что у более ранних разминок, как правило, слабее программы, при которых лед менее интенсивно нарезается. И заливки после двух разминок может оказаться в целом достаточно. Как всегда и было. Иначе время соревнований растягивается сильно, если заливать после каждой разминки. Ну а заливка перед последней разминкой - приоритет сильнейших. Наверное так.
Я тут предположу (конечно, я не специалист), что программа спортсмена - стандартный набор элементов. Движение от элемента к элементу непрерывное и должно покрывать всю площадку, и каким бы оно ни было - это все равно нарезка льда, независимо от типа используемых шагов. Количество прыжков - одинаковое и из-за особенностей захода они еще и сосредоточены примерно в одних и тех же зонах.
Прыжки Кагиямы лучше Малинина?Да ладно. Уж....Компетенции в фк Вайц зашкаливает...Она вообще понимает базовую стоимость прыжков то?
Какие Кагияма прыгает,какие Малинин...и почему Малинин именно стал Малининым?
Ответ Маринакрасивая
Прыжки Кагиямы лучше Малинина?Да ладно. Уж....Компетенции в фк Вайц зашкаливает...Она вообще понимает базовую стоимость прыжков то? Какие Кагияма прыгает,какие Малинин...и почему Малинин именно стал Малининым?
Кагияма и в прошлом году падал на мире, и в этом сезоне это не первый случай…Но заливать перед последней разминкой хорошая идея, не только ради Кагиямы.
Ответ Маринакрасивая
Прыжки Кагиямы лучше Малинина?Да ладно. Уж....Компетенции в фк Вайц зашкаливает...Она вообще понимает базовую стоимость прыжков то? Какие Кагияма прыгает,какие Малинин...и почему Малинин именно стал Малининым?
Вайц забыла валерьянку принять, поэтому ТААААК впечатлилась тулупчиками и сальховыми малышатины-2.
А если фаворит не дай бог во вторую разминку улетит после КП тогда не надо ? Или между первой и второй разминкой будет не больше 5-ти очков, не попахивает ли это дискриминацией ?
Только шестеро в последней разминке катают по-разному.
Ответ Katerina Sunny
Только шестеро в последней разминке катают по-разному.
Кому как повезет. На одном соревновании одному повезет, на другом - другому. Дело случая. Но если можно, грубо говоря, подстелить дополнительной соломки, то почему бы нет...
Ответ katanie-na-ldu
Кому как повезет. На одном соревновании одному повезет, на другом - другому. Дело случая. Но если можно, грубо говоря, подстелить дополнительной соломки, то почему бы нет...
Разминки в первую очередь - это рейтинг, а не сила фигуристов. Если так рассуждать, то кому-то лёд тоже мешает в нужную разминку в ПП попасть.
Ей в бассейн воду тоже не доливали, да?
Прыжки превосходят по качеству прыжки Малинина?Это она вот об этих кособоких младших квадах ну ну
Да согласна и плюсую. Надо тщательно готовить и проверять лёд после каждой шестёрки. У Юмы возможно из-за падения будет травма. Не говоря уже о потери баллов и места в КП.
Ответ Кура - Лисица
Да согласна и плюсую. Надо тщательно готовить и проверять лёд после каждой шестёрки. У Юмы возможно из-за падения будет травма. Не говоря уже о потери баллов и места в КП.
Ну если травма, то вообще плохо. Тем более, что у него уже была ранее серьезная травма, операция, перерыв брал, не соревновался.
Ответ Анастасия Прудникова
Ну если травма, то вообще плохо. Тем более, что у него уже была ранее серьезная травма, операция, перерыв брал, не соревновался.
Вроде всё норм. Уже интервью дал, что готовится к ПП
Наконец-то, спустя n-ное количество лет, кто-то озвучил, что перед сильнейшей разминкой необходимо заливать лед)
Бедный Масаказувич(((
Ответ Блинчик
Бедный Масаказувич(((
Не везет что-то ему, согласна. Шун в этот раз повыше.
Никто не будет этого делать, для этого и времени и воды нужно много. Возможно, вообще заливки отменят - зальют один раз на 40 человек и всё, Антон Сихарулидзе об этом открыто говорил совсем недавно!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
