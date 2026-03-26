4

Александр Селевко: «Первые две недели после Олимпиады я не планировал ехать на ЧМ. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат»

Эстонский фигурист Селевко: рад, что лучший прокат получился в конце сезона.

Эстонский фигурист Александр Селевко прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (96,49 балла, 3-е место).

«Я очень доволен. Я нервничал, но сейчас безумно рад, что лучший прокат получился в конце сезона. Честно говоря, первые две недели после Олимпийских игр я не планировал ехать на чемпионат мира. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат. Я все время был в хорошей физической форме, но не мог справиться с нервами, а сейчас все получилось.

Не знаю почему, но по сравнению с моей первой Олимпиадой эта не казалась таким большим событием. Я знал, что это турнир высшего уровня, и все было организовано очень хорошо, но у меня не было ощущения, что это событие определяет мою жизнь. Впервые у меня возникло такое чувство», – сказал Селевко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
logoОлимпиада-2026
logoсборная Эстонии
logoчемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
logoАлександр Селевко
Пекин был вообще неудачный. В Милане если не считать косяк на каскаде, всё было лучше.
А в ПП уж соберись, чтобы сезон закончить хорошим прокатом. Ну и квоты для брата заработать, даже если сам не поедешь в следующем году.
Евгений Плющенко выступал лучше на Олимпиаде
Мне настолько нравится нынешняя КП Саши под Принса, что я даже не совсем удачный прокат с ОИ пересматривала несколько раз. Просто как влитая эта прога на него села. Это просто подарок для зрителей - так откатать ее сегодня! Очень рада, что Саша с этой программой так высоко тут поднялся . Независимо от того, как в ПП у Саши все сложиться, этот прокат и малую бронзу ЧМ уже ничто не отменит.
Главное, Александр еще раз подтвердил, что он чрезвычайно талантливый и оригинальный фигурист. Единственный в своем роде.
