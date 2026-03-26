Александр Селевко: «Первые две недели после Олимпиады я не планировал ехать на ЧМ. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат»

Эстонский фигурист Селевко: рад, что лучший прокат получился в конце сезона.

Эстонский фигурист Александр Селевко прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Праге (96,49 балла, 3-е место).

«Я очень доволен. Я нервничал, но сейчас безумно рад, что лучший прокат получился в конце сезона. Честно говоря, первые две недели после Олимпийских игр я не планировал ехать на чемпионат мира. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат. Я все время был в хорошей физической форме, но не мог справиться с нервами, а сейчас все получилось.

Не знаю почему, но по сравнению с моей первой Олимпиадой эта не казалась таким большим событием. Я знал, что это турнир высшего уровня, и все было организовано очень хорошо, но у меня не было ощущения, что это событие определяет мою жизнь. Впервые у меня возникло такое чувство», – сказал Селевко.