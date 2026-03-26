Американский фигурист Илья Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026 в Праге.
Спортсмен исполнил в прокате четверной флип, тройной аксель и четверной лутц – тройной тулуп.
Илья набрал 111,29 балла. До этого его личный рекорд составлял 110,41 балла, он был установлен на ЧМ-2025.
Малинин – двукратный чемпион мира. На Олимпиаде-2026 в Милане он занял 8-е место в личных соревнованиях и взял золото в командном турнире.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
