Илья Малинин набрал лучшие баллы в карьере за короткую программу на ЧМ-2026.

Американский фигурист Илья Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026 в Праге.

Спортсмен исполнил в прокате четверной флип, тройной аксель и четверной лутц – тройной тулуп.

Илья набрал 111,29 балла. До этого его личный рекорд составлял 110,41 балла, он был установлен на ЧМ-2025.

Малинин – двукратный чемпион мира. На Олимпиаде-2026 в Милане он занял 8-е место в личных соревнованиях и взял золото в командном турнире.