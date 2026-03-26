Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026

Американский фигурист Илья Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026 в Праге.

Спортсмен исполнил в прокате четверной флип, тройной аксель и четверной лутц – тройной тулуп.

Илья набрал 111,29 балла. До этого его личный рекорд составлял 110,41 балла, он был установлен на ЧМ-2025.

Малинин – двукратный чемпион мира. На Олимпиаде-2026 в Милане он занял 8-е место в личных соревнованиях и взял золото в командном турнире.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Вторая оценка грибная совершенно, да и гое астрономические за 3 прыжка 11 баллов - так что рекорд не удивляет. Ничего качественно нового он не сделал, катается всё так же средне, прыгает отлично всё тот же набор прыжков.
Грибы у Кагиямы, у Малинина все заслужено.
Живая насмешка над идеей про "квады это понты, ценится сейчас катание, надо работать над компонентами, побеждают те, кто катается и вращается, а те, кто делают всю ставку на прыжки, оказываются на обочине".
Местные комментаторы реально не понимают ситуацию, в каком положении будут российские фигуристы на международке, если допустят? Гуменнику каждый прыжок поставили на пересмотр и каждое сомнение отсудили не в пользу спортсмена. Какой смысл сравнивать с Малининым или Кагиямой, которых судят совсем по другому?
Илья молодец! Мощно "что-то там напрыгал". Сиху привет
Там ещё и федерация железобетонная. Они про мвоих в жизни так не скажут.
Очень странно, что глава Федерации фк топит своих же спортсменов. Ведь про его "понты" и "Гуменник что-то напрыгал" услышали и за рубежом.
Илья по кп заслуженно первый, техника даже без 4а очень сильная, но вторая оценка конечно атомная, хотя владение коньком там в разы слабее и японцев, и Адама. Прыгает он очень круто, но компы там не 46 точно. А потом ещё наш мандариновый рассказывает, что у нас в МО кошмар, все только скачут-прыгают, кататься никто не умеет, а вторую оценку судьи раздувают. Ну на межнаре вон не лучше.
46-это разве много?
Молодец. Только, не ясно - 4А для чего заявляется - чтобы соперников ещё до выхода на лёд дёрнуть?
Молодец. Только, не ясно - 4А для чего заявляется - чтобы соперников ещё до выхода на лёд дёрнуть?
Может,хотел,потом засомневался и раздумал..
Заявка старая,он ее сам говорил с Нагое не обновлял...е у пофиг она ничего же не значит ,они ее на повтор кижпют и все.Он решает все на разминке..
Судьи решили отблагодарить за то что на ЧМ приехал) Хотя не лучший его прокат, во вращение одно еле ось в начале поймал, помотало прилично.
Ой, пусть его ещё в зад поцелуют, отблагодарить... Амеров вообще не должно быть на этом ЧМ.
Почему Гуменника нет, а этот выступает?
Нейтральный статус Гуменника только на ОИ распространялся
Авансом получил после провальной Олимпиады)
В прыжках не знаю, но, компоненты накатал только на 37 баллов.
Очередной бог грибов. Компонентов ноль, прыжки все недокрученные, а оценки такие, будто это Нейтан Чен.
А лутц его докручен? Что-то смотрю повтор и не понимаю
