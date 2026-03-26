Ирина Роднина: «Здорово, что Валиева решила вернуться. Камила – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание»

Роднина: Валиева – не просто попрыгунчик, у нее есть катание.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации.

Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.

«Здорово, что Камила решила вернуться. Следующий сезон и официальные старты дадут ответ, насколько сильно сказались годы вне соревновательного льда на ее форме. Одно дело прыгать четверные на тренировках и коммерческих турнирах, а другое – во время настоящего проката.

Но в арсенале у Валиевой есть не только прыжки, и это радует. Валиева – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание», – сказала Роднина.