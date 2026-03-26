Ирина Роднина: «Здорово, что Валиева решила вернуться. Камила – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание»
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации.
Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
«Здорово, что Камила решила вернуться. Следующий сезон и официальные старты дадут ответ, насколько сильно сказались годы вне соревновательного льда на ее форме. Одно дело прыгать четверные на тренировках и коммерческих турнирах, а другое – во время настоящего проката.
Но в арсенале у Валиевой есть не только прыжки, и это радует. Валиева – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Видно разнарядка такая. А так Роднина наши( дворовые ) соревнования не смотрит.