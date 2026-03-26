Ирина Роднина: «Здорово, что Валиева решила вернуться. Камила – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой после дисквалификации.

Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.

«Здорово, что Камила решила вернуться. Следующий сезон и официальные старты дадут ответ, насколько сильно сказались годы вне соревновательного льда на ее форме. Одно дело прыгать четверные на тренировках и коммерческих турнирах, а другое – во время настоящего проката.

Но в арсенале у Валиевой есть не только прыжки, и это радует. Валиева – не просто «попрыгунчик», у нее есть катание», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Долго мы ещё будем читать про Валиеву по 10 раз на дню?
Сколько до следующих ои?🤔 прибавьте ещё минимум пару лет... сочуствую (нет)...
Сочувствовать надо потерявшим из-за Валиевой звание ОЧ членам командного турнира🤷‍♂️ думаете на следующих Играх она повторит трюк?🤔
Сказала летающая табуретка.
Кто её разбудил?
Дедушка Валиевой☝️
"Просто попрыгунчик" - это они про Костылеву постоянно или про кого?
Про Трусову может?
Все эти восхваления Камиле в прок не пойдут. Давайте дождёмся нового сезона и посмотрим на что она теперь способна, если не передумает.
Ой, Ирина Константиновна в хорошем настроении?! Так и запишем!
Латентная фанатка...
Скоро во всех храмах будут о здавии петь.
Видно разнарядка такая. А так Роднина наши( дворовые ) соревнования не смотрит.
А ещё блат космический.
тут ЧМ идет, там Селевко отжег, а эти все про свою Валиеву, которая ничего и не показала после возвращения. Хотя могла бы, ведь она не после травмы вереулась, в шоу каталась, ничто не мешало тренироваться
Материалы по теме
А могут ли Валиеву включить в сборную уже сейчас?
сегодня, 10:10
Валиева о программе «Утомленное солнце»: «Дальше она никуда не пойдет. На следующий сезон будут другие постановки, другой костюм»
вчера, 15:03
Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»
вчера, 14:51
Рекомендуем
Главные новости
Илья Малинин: «Много думаю о том, что произошло на Олимпиаде, но также и о хороших моментах. Это был нереальный опыт»
13 минут назад
Адам Сяо Хим Фа: «После Олимпиады было очень тяжело морально. Я долгое время плохо спал из-за разочарования от произвольной программы»
47 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
сегодня, 17:15Live
Кагияма о срыве акселя в короткой программе: «Ничего не поделаешь. Я уже смотрю вперед»
сегодня, 17:14
Елена Вайцеховская: «Необходимо делать заливку после пятой группы участников, чтобы шестерка сильнейших не каталась на раздолбанном льду»
сегодня, 16:23
Александр Селевко: «Первые две недели после Олимпиады я не планировал ехать на ЧМ. Возможно, отсутствие ожиданий помогло мне показать такой прокат»
сегодня, 16:10
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, Селевко – 3-й, Сато – 4-й, Кагияма – 6-й
сегодня, 15:31
Малинин получил лучшие баллы в карьере за короткую программу на чемпионате мира-2026
сегодня, 15:25
Авербух о чемпионате мира: «Обязательно посмотрю прокаты Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего»
сегодня, 14:38
Тарасова о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «Положительно отношусь к этому решению. Наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем