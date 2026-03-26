Авербух о чемпионате мира: «Обязательно посмотрю прокаты Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего»

Авербух о чемпионате мира: хочу, чтобы Малинин вернул себе звание лучшего.

Хореограф Илья Авербух рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира в Праге.

«Проходящий чемпионат мира по фигурному катанию мне не особо интересен. Олимпиада была кульминацией международного сезона, а смотреть постолимпийский старт без российских спортсменов я не хочу.

Чемпионат мира после Олимпиады всегда был немного другим. На нем дораздают медали тем, кто не получил их на Олимпиаде. К тому же, олимпийские чемпионы в этот раз не приехали.

Обязательно посмотрю только прокаты Ильи Малинина . Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего, потому что сейчас он точно сильнейший фигурист планеты. Нужно, чтобы на этом турнире он это показал.

Думаю, у девушек победит Каори Сакамото , но все прокаты в женском одиночном катании мне мало интересны», – сказал Авербух.