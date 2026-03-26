7

Авербух о чемпионате мира: «Обязательно посмотрю прокаты Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего»

Хореограф Илья Авербух рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира в Праге.

«Проходящий чемпионат мира по фигурному катанию мне не особо интересен. Олимпиада была кульминацией международного сезона, а смотреть постолимпийский старт без российских спортсменов я не хочу.

Чемпионат мира после Олимпиады всегда был немного другим. На нем дораздают медали тем, кто не получил их на Олимпиаде. К тому же, олимпийские чемпионы в этот раз не приехали.

Обязательно посмотрю только прокаты Ильи Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего, потому что сейчас он точно сильнейший фигурист планеты. Нужно, чтобы на этом турнире он это показал.

Думаю, у девушек победит Каори Сакамото, но все прокаты в женском одиночном катании мне мало интересны», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Авербух заявил дичайшую вещь : все прокаты ему видите ли неинтересны, а интересно только деньги грести из бюджетов всех уровней! Удивительно наглый проходимец!
Мы жёстко поставим вопрос о его соответствии на ближайшем Совете Ветеранов Конькобежного Спорта!
Ответ Пётр Лыгин
Вот что правильно, то правильно. И да, лучше бы он посмотрел, особенно КП Адама, и сравнил бы ее со своей халтурой из ЛП и пр. "разговорами с небом".
Ответ AgentSM
да это бессмысленно. Авербух исписался и деградировал. Прошли времена Списка Шиндлера
Вернул,бог на месте ...спокойный надежный прокат,задел большой можно рискнуть в пп на аксель и не один раз....
Наконец то ОИ научили его ,что это опасеый вид спорта а не циркачество...делал все спокойно,ровно....с таким вот настроем взял бы золото ои ,но видимо через 4 года
Вернул? Он вроде и не терял его
звание лучшего он и не терял. То, что Шайдоров просто воспользовался моментом (что тоже важное качество, конечно), не значит, что он лучший🤡

что Сотникова тогда победила, так она прямо лучше Ким и Асады что ли была всю карьеру?) ну так вот сложилось именно в тот момент.
