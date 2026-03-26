Авербух о чемпионате мира: «Обязательно посмотрю прокаты Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего»
Хореограф Илья Авербух рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира в Праге.
«Проходящий чемпионат мира по фигурному катанию мне не особо интересен. Олимпиада была кульминацией международного сезона, а смотреть постолимпийский старт без российских спортсменов я не хочу.
Чемпионат мира после Олимпиады всегда был немного другим. На нем дораздают медали тем, кто не получил их на Олимпиаде. К тому же, олимпийские чемпионы в этот раз не приехали.
Обязательно посмотрю только прокаты Ильи Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего, потому что сейчас он точно сильнейший фигурист планеты. Нужно, чтобы на этом турнире он это показал.
Думаю, у девушек победит Каори Сакамото, но все прокаты в женском одиночном катании мне мало интересны», – сказал Авербух.
