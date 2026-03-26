Татьяна Тарасова: «На сегодняшний день из юниорок Костылева – самая лучшая. Она очень многое умеет, такая ее природа»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Елену Костылеву лучшей фигуристкой-юниоркой на сегодняшний день.

– Лена Костылева сделала больше всех успешных четверых за карьеру, опередив по этому показателю Сашу Трусову. Сейчас она наша самая главная надежда?

– На сегодняшний день из юниорок Лена – самая лучшая.

– В чем ей нужно прибавить, чтобы выйти на самый высокий уровень?

– Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет – такая ее природа.

– Саша Трусова в ее возрасте не была такой талантливой?

– Она тоже выдающаяся девочка, которой не было четыре года, а ее все помнят и будут помнить. И она выходит опять. Я видела то, что они выкладывали, это было очень интересно.

– Верите, что Лена сможет стать новым лидером сборной России в будущем?

– Это когда еще будет. Сначала она по юниорам покатается. Все решают соревнования. К тому же она пока не выросла, и никаких изменений в ее теле еще не произошло. Я за нее всегда болею, – сказала Тарасова. 

Глядите! Плющенко носит на руках Костылеву – после разрыва и скандалов с мамой

Лена очень талантливый и красивый ребенок, но ей как любому алмазу нужна огранка, а ювелир ей попался любитель, чего и сам не скрывает
Два сезона вынос всех ювелиров говорит о том, что у Лены с Плющенко прекрасный тандем.
Ага, "мой любимый человек" - помним
Лена совершеннейший бриллиант, попавший, увы , не в те руки, ещё и мама создала ей негативный флер. Но она такое же явление как ТЩКВ
Согласна со всем, о чём вы написали, те же мысли по поводу всего происходящего в её карьере.
Ну сама-то Лена с вами несогласна…
Лена очень талантлива плюс ее хладнокровие потрясает.Жаль,что юниорские МС проходят без нее. Костылева не дала бы никому шанса на золото.
Да, Лена много что умеет: шорт-трековые заходы на ультра-си в полтора катка; натягивание перчаток во время сих супер-заходов (впервые в мире!); продолжать, наслаждаясь от души, финальное вращение, несмотря на то, что музыка уже давным-давно закончилась, - таковы её природа и её тренеры-чудаки-чудАчки...
Все четко
Именно, как фигуристка - самая сильная Дзепка. Жаль, что им не удалось посоревноваться при судьях isu, которые это бы подтвердили пропастью во второй оценке
И чем сильна Дзепка?
Весь сезон практически второй квад на пятую точку приземляла.
Софии хорошо поставили программы, особенно руки. Тут не поспорю.
А вот на прыжки и элементы она заходит с банальных кривых беговых.
У Костылевой скольжение намного лучше. Плющенко надо наконец-то вложиться и поставить хорошие программы Лене.
Скольжение лучше у Костылевой? Да вы батенька, того, это как сравнивать Трусову и Косторную и утверждать, что скольжение Трусовой лучше! 🤡
Здесь очень не любят Лену, но таланта от неё не отнять.
Если бы не любили, у тебя бы не было столько плюсиков ☝
У меня не много плюсиков😀, минусиков тоже достаточно.
Тут не поспоришь. Что правда, то правда. Хотелось бы и на международке её увидеть. Может и допустят юниоров в этом сезоне. "70 на 30" в пользу допуска - хорошие шансы))
Вообще-то в рейтинге по ГС Костылёва идёт пятой)), имея в своём активе 57 зачётных баллов.
1-Дзепка--76
2-Плескачёва--72
3-Стрельцова--66
4-Смагина--58 баллов.
ТАТ не плохо бы знакомиться с официальной статистикой)))
Если бы у России был допуск к юниорскому ЧМ, то Лена бы туда не попала в этом году
Потому что у нее очередная травма. Мать на днях писала, что Лене все еще запрещено прыгать

поэтому странно называть ее лучшей в настоящий момент. На Первенстве была лучшей, а к финалу гран при уже была никакой
Она конечно обычно очень быстро восстанавливается, или просто с болью катается
Но организм же не железный
Мать подробно пишет, какие там мучения - выходит накатывает форму и начинаются боли, то бедро, то колено, то стопа. А ребенку 14 лет
Мне кажется если ей не дадут отдохнуть в этот период роста, то поломается так, что спорт придется бросать
Я боюсь там не только спорт придется бросать. Как бы все инвалидностью не закончилось. Мать её доконает.
Среди 14летних может и лучшая, но юниорки у нас теперь до 17 лет. Лучшая по прыжкам лучше сказать.
