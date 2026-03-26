Татьяна Тарасова: «На сегодняшний день из юниорок Костылева – самая лучшая. Она очень многое умеет, такая ее природа»

Тарасова: Костылева – лучшая из юниорок на данный момент.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Елену Костылеву лучшей фигуристкой-юниоркой на сегодняшний день.

– Лена Костылева сделала больше всех успешных четверых за карьеру, опередив по этому показателю Сашу Трусову. Сейчас она наша самая главная надежда?

– На сегодняшний день из юниорок Лена – самая лучшая.

– В чем ей нужно прибавить, чтобы выйти на самый высокий уровень?

– Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет – такая ее природа.

– Саша Трусова в ее возрасте не была такой талантливой?

– Она тоже выдающаяся девочка, которой не было четыре года, а ее все помнят и будут помнить. И она выходит опять. Я видела то, что они выкладывали, это было очень интересно.

– Верите, что Лена сможет стать новым лидером сборной России в будущем?

– Это когда еще будет. Сначала она по юниорам покатается. Все решают соревнования. К тому же она пока не выросла, и никаких изменений в ее теле еще не произошло. Я за нее всегда болею, – сказала Тарасова.

