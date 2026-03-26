Татьяна Тарасова: «На сегодняшний день из юниорок Костылева – самая лучшая. Она очень многое умеет, такая ее природа»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Елену Костылеву лучшей фигуристкой-юниоркой на сегодняшний день.
– Лена Костылева сделала больше всех успешных четверых за карьеру, опередив по этому показателю Сашу Трусову. Сейчас она наша самая главная надежда?
– На сегодняшний день из юниорок Лена – самая лучшая.
– В чем ей нужно прибавить, чтобы выйти на самый высокий уровень?
– Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет – такая ее природа.
– Саша Трусова в ее возрасте не была такой талантливой?
– Она тоже выдающаяся девочка, которой не было четыре года, а ее все помнят и будут помнить. И она выходит опять. Я видела то, что они выкладывали, это было очень интересно.
– Верите, что Лена сможет стать новым лидером сборной России в будущем?
– Это когда еще будет. Сначала она по юниорам покатается. Все решают соревнования. К тому же она пока не выросла, и никаких изменений в ее теле еще не произошло. Я за нее всегда болею, – сказала Тарасова.
Весь сезон практически второй квад на пятую точку приземляла.
Софии хорошо поставили программы, особенно руки. Тут не поспорю.
А вот на прыжки и элементы она заходит с банальных кривых беговых.
У Костылевой скольжение намного лучше. Плющенко надо наконец-то вложиться и поставить хорошие программы Лене.
1-Дзепка--76
2-Плескачёва--72
3-Стрельцова--66
4-Смагина--58 баллов.
ТАТ не плохо бы знакомиться с официальной статистикой)))
Потому что у нее очередная травма. Мать на днях писала, что Лене все еще запрещено прыгать
поэтому странно называть ее лучшей в настоящий момент. На Первенстве была лучшей, а к финалу гран при уже была никакой
Она конечно обычно очень быстро восстанавливается, или просто с болью катается
Но организм же не железный
Мать подробно пишет, какие там мучения - выходит накатывает форму и начинаются боли, то бедро, то колено, то стопа. А ребенку 14 лет
Мне кажется если ей не дадут отдохнуть в этот период роста, то поломается так, что спорт придется бросать