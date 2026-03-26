Алена Леонова: «Мне кажется, у нас судят нормально – на что ты накатал, то и получил. Нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги»
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова не согласна со словами Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях.
Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».
«Я так не скажу. У меня немного другое мнение о судействе. Мне кажется, у нас судят нормально. На что ты накатал, то и получил. У нас нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги. Если ты упал с прыжка, то получишь оценку меньше», – сказала Леонова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А, так-то да - например, КН после одного сезона стали кататься на уровне СБ с 20-летним стажем, есть же гении конька у нас 🤣