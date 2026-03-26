  Алена Леонова: «Мне кажется, у нас судят нормально – на что ты накатал, то и получил. Нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги»
Алена Леонова: «Мне кажется, у нас судят нормально – на что ты накатал, то и получил. Нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги»

Леонова: считаю, что в России нормальное судейство в фигурном катании.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова не согласна со словами Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».

«Я так не скажу. У меня немного другое мнение о судействе. Мне кажется, у нас судят нормально. На что ты накатал, то и получил. У нас нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги. Если ты упал с прыжка, то получишь оценку меньше», – сказала Леонова. 

Тишина – вот ответ нашей фигурки на разнос от Сихарулидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Такое впечатление, что Леонова соревнование по ФК не смотри и не в теме по судейству.
Подожди, Леонова. В следующем сезоне ты увидишь, как за былые заслуги в области международного допинга будут накидывать одной известной любительнице клубничных десертов. Вот тогда и поговорим ✔️❗
Подожди, Леонова. В следующем сезоне ты увидишь, как за былые заслуги в области международного допинга будут накидывать одной известной любительнице клубничных десертов. Вот тогда и поговорим ✔️❗
Вот когда и если кому-то будут накидывать, тогда и ваш комментарий будет актуальным, тогда и поговорим. Зачем бежать впереди паровоза?)
Леонова самый некомпетентный эксперт из обзваниваемых.. Если фигурист упал, судьи не могут это не отметить,, самые большие манипуляции происходят со второй оценкой за презентацию 😳
Леонова самый некомпетентный эксперт из обзваниваемых.. Если фигурист упал, судьи не могут это не отметить,, самые большие манипуляции происходят со второй оценкой за презентацию 😳
С техникой тоже мухлюют только в путь. GOE+/-5 дают огромный простор для манипуляций.
Сейчас Валиева начнёт выступать на турнирах и увидим 😁
А, так-то да - например, КН после одного сезона стали кататься на уровне СБ с 20-летним стажем, есть же гении конька у нас 🤣
Походу мы смотрим с Аленой соревнования в параллельных Вселенных.
Да сколько можно слушать эту Леонову? Я вообще не понимаю, почему её постоянно звонят?!
Как договорились, то и получил.
Особенно в этом сезоне в ЖО судят нормально ..Леонова явно не в теме!
Особенно в этом сезоне в ЖО судят нормально ..Леонова явно не в теме!
Она же сказала" Мне кажется..." ,а это значит "я не уверена. " там же сам Коган с Сирхам сидя.
Что же это Леонова промолчала, когда мандариновый кум в скандальном интервью заявил, что судьи ставят баллы "от балды"?! - а теперь "проснулась" смелая...
Что же это Леонова промолчала, когда мандариновый кум в скандальном интервью заявил, что судьи ставят баллы "от балды"?! - а теперь "проснулась" смелая...
Возможно, что звонившие журналисты тоже засунули свои языки подальше в целях собственной безопасности) и не задавали никому из здешних экспертов вопросы по тому интервью. Судя по дружному молчанию специалистов.
Проснитесь, милочка...
