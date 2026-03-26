Алена Леонова: «Мне кажется, у нас судят нормально – на что ты накатал, то и получил. Нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги»

Леонова: считаю, что в России нормальное судейство в фигурном катании.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова не согласна со словами Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».

«Я так не скажу. У меня немного другое мнение о судействе. Мне кажется, у нас судят нормально. На что ты накатал, то и получил. У нас нет такого, что тебе накинут баллы за былые заслуги. Если ты упал с прыжка, то получишь оценку меньше», – сказала Леонова.

