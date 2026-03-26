27

Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Судьи выполняют свою работу. А тренерам нужно в первую очередь работать, а не обсуждать оценки»

Татьяна Тарасова оценила высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях. 

Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».

– Согласны ли вы с Плющенко? Что вы думаете по поводу судейства на внутренних стартах?

– Судьи выполняют свою работу. А тренерам в первую очередь нужно работать, а не обсуждать судейство и говорить о завышенных или заниженных оценках, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Надоели уже эти злобные стареющие ревнивые звезды вроде Плющенко, Ягудина и Сихарулидзе. Которые не могут поддержать наших парней в такой сложной ситуации. А парни наши просто 🔥 лучшее поколение за последние много лет. Надо восхищаться, а не принижать их достоинства.
Это зависть и ревность к молодёжи, я иначе не могу объяснить.
Тренерам нужно в первую очередь работать, а не обсуждать работу других тренеров. Особенно когда своих результатов нет особо. Это Плющу на заметку. )
А вообще меня радует тот факт, что спортсмены и топовые тренеры на одном месте вертели всю эту критику бомонда и президента федерации про наших парней. Козловский сказал, что надо поддерживать спортсменов, а не топить их, Петр Гуменник назвал нашу школу фигурного катания лучшей в мире, Мишин порадовался на КПК квадовому празднику. Как-то так.
Ахах, то есть слова Плющенко она мигом прокомментила, а слова Сиха никто не комментит...
А ее точно спросили насчет якобы завышения оценок?)
Только Тарасовой можно всё обсуждать, потому что она ни за что не отвечает.
А если не обсуждать выставленные оценки (в том числе и с представителями федерации, и с судьями), то никто и не будет понимать, что сделано не так, а значит и работать над ошибками не будут!
Я считаю наоборот,--если сделать результаты судейства максимально гласными, то не только профессионалам, но и болельщикам будет понятно, почему спортсмен занял то или иное место. Ведь если судьям нечего скрывать, и они отработали честно и могут объяснить каждую свою оценку, то зачем таиться?)))) Честной работой надо гордиться, а не скрывать её!
Похоже, открылись курсы для начинающих тренеров. Вводное занятие
Но в танцах обсуждать оценки просто обязательно, иначе судьи угробят этот вид.
Тарасова забыла, как говорила, что судьи бессовестные и неквалифицированные?
" Судим честно, как договаривались ". Это её любимая фраза, которую она много раз говорила в прямом эфире.
Во многих видах спорта особенно игровых, тренеры и игроки обсуждают решения судей, их ошибки и клубы подают жалобы на их действия, которые повлияли на результат. Если замалчивать судейство и не принимать меры, то проблемы так и останутся неразрешёнными.
Но тем не менее сама Тарасова после ОИ то и дело вопила что российских фигуристов засудили
