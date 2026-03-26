Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Судьи выполняют свою работу. А тренерам нужно в первую очередь работать, а не обсуждать оценки»
Татьяна Тарасова оценила высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях.
Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».
– Согласны ли вы с Плющенко? Что вы думаете по поводу судейства на внутренних стартах?
– Судьи выполняют свою работу. А тренерам в первую очередь нужно работать, а не обсуждать судейство и говорить о завышенных или заниженных оценках, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
А вообще меня радует тот факт, что спортсмены и топовые тренеры на одном месте вертели всю эту критику бомонда и президента федерации про наших парней. Козловский сказал, что надо поддерживать спортсменов, а не топить их, Петр Гуменник назвал нашу школу фигурного катания лучшей в мире, Мишин порадовался на КПК квадовому празднику. Как-то так.
А ее точно спросили насчет якобы завышения оценок?)
Я считаю наоборот,--если сделать результаты судейства максимально гласными, то не только профессионалам, но и болельщикам будет понятно, почему спортсмен занял то или иное место. Ведь если судьям нечего скрывать, и они отработали честно и могут объяснить каждую свою оценку, то зачем таиться?)))) Честной работой надо гордиться, а не скрывать её!