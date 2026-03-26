Тарасова о словах Плющенко про судейство: «Судьи выполняют свою работу. А тренерам нужно в первую очередь работать, а не обсуждать оценки»

Тарасова о словах Плющенко: тренерам нужно работать, а не обсуждать судейство.

Татьяна Тарасова оценила высказывания двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко о судействе на внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Плющенко призвал судей выставлять более объективные оценки: «Когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Это медвежья услуга. Пожестче надо, а то короны многие понадевали».

– Согласны ли вы с Плющенко? Что вы думаете по поводу судейства на внутренних стартах?

– Судьи выполняют свою работу. А тренерам в первую очередь нужно работать, а не обсуждать судейство и говорить о завышенных или заниженных оценках, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

