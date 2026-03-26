Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира

Малинин планирует исполнить четверной аксель в короткой программе на ЧМ.

Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе на чемпионате мира в Праге.

Также он планирует исполнить тройной аксель и четверной лутц.

Мужчины представят короткие программы на ЧМ 26 марта. Малинин является действующим чемпионом мира, на Олимпиаде-2026 он занял 8-е место.