Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира
Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе на чемпионате мира в Праге.
Также он планирует исполнить тройной аксель и четверной лутц.
Мужчины представят короткие программы на ЧМ 26 марта. Малинин является действующим чемпионом мира, на Олимпиаде-2026 он занял 8-е место.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
