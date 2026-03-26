Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе на чемпионате мира в Праге. 

Также он планирует исполнить тройной аксель и четверной лутц.

Мужчины представят короткие программы на ЧМ 26 марта. Малинин является действующим чемпионом мира, на Олимпиаде-2026 он занял 8-е место.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ожидаемо, а вот прыгнет ли уже вопрос.
Удачи Илье.. ФК должно двигаться в направлении спорта
иногда безумная гонка за квадами стоит спортсмену титула и медали, Трусова не даст соврать. да и сам Малинин версии "Олимпиада 2026"🫠
пробовать в прогресс хорошо на проходных этапах гран-при, например
Илье нужно реабилитироваться и выиграть этот ЧМ. И желательно чистыми прокатами. Но если он хочет рискнуть - это его решение. Я хоть и не поклонница Малинина, но поболею за его золото.
Жжёт Илюша). Ну а если не получится 4А можно интересно потом к одинарному ещё прыжок, или надо как заявлено?
Вроде бы в КП нельзя прыгать 1А, то есть останется без прыжка или каскада.
Не останется без каскада. Если прыгнет 1А, то потом прыгнет 3А и каскад 4-3. Просто 1А не пойдет в зачёт
Да хватит уже заявлять )) просто прыгать или нет
Понтуется - где-то в недрах ффкр запахло мандаринами)
Что-то я снова начала переживать за Илюшу….
После недавнего исполнения дома на тренировке супер-секвенции 4Lz-4А Илья, вполне возможно, продолжает набирать форму, коль заявил 4А-3Т в кп, - буду рад за него, ежели чисто сделает заявленный прыжковый контент...
Слабак! Ритт не научился цеплять?
