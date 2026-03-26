Энберт о Малинине на ЧМ: «Большой вопрос, пойдет ли Илья на новые рекорды или все‑таки Олимпийские игры послужили ему уроком»

Энберт: главная интрига на чемпионате мира – каким будет прокат Малинина.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт высказался о предстоящем выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.

Малинин – действующий чемпион мира. На Играх-2026 в Италии он сорвал произвольную программу и занял 8-е место.

– Реабилитируется ли Малинин за Олимпиаду и ждать ли нам от него рекордов?

– Думаю, это главный вопрос. Уверен, что Илья настроен на то, чтобы восстановить свою уверенность в прокатах. Но тут, конечно, большой вопрос, пойдет ли Илья на новые рекорды или все‑таки Олимпийские игры послужили ему уроком, что все‑таки стоит подходить к важным прокатам более расчетливо.

Возможно, он, наоборот, выберет стратегию чистого проката с меньшим количеством четверных. Учитывая, что у него в технике большой запас по сравнению со всеми конкурентами, даже неполного набора хватит для победы. Поэтому, я думаю, что в мужском одиночном главная интрига – это какой прокат Илья нам покажет: с заявкой на новый рекорд или аккуратный и осторожный, – сказал Энберт.

