  • Энберт о Малинине на ЧМ: «Большой вопрос, пойдет ли Илья на новые рекорды или все‑таки Олимпийские игры послужили ему уроком»
Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт высказался о предстоящем выступлении Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.

Малинин – действующий чемпион мира. На Играх-2026 в Италии он сорвал произвольную программу и занял 8-е место.

– Реабилитируется ли Малинин за Олимпиаду и ждать ли нам от него рекордов?

– Думаю, это главный вопрос. Уверен, что Илья настроен на то, чтобы восстановить свою уверенность в прокатах. Но тут, конечно, большой вопрос, пойдет ли Илья на новые рекорды или все‑таки Олимпийские игры послужили ему уроком, что все‑таки стоит подходить к важным прокатам более расчетливо.

Возможно, он, наоборот, выберет стратегию чистого проката с меньшим количеством четверных. Учитывая, что у него в технике большой запас по сравнению со всеми конкурентами, даже неполного набора хватит для победы. Поэтому, я думаю, что в мужском одиночном главная интрига – это какой прокат Илья нам покажет: с заявкой на новый рекорд или аккуратный и осторожный, – сказал Энберт.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Расчётливо нужно было катать ПП в Милане, ЧМ Илья уже выигрывал. Думаю, что и 4А будет в КП.
Уроком ему может стать как раз этот ЧМ, когда он уж точно поймет, что ФК это все таки серьезный спорт, а не парк аттракционов, и что результат важнее понтов.
ЧМ - старт и близко не такого уровня накала и давления, как Олимпиада, тем более Илья уже выигрывал его дважды. Так что он будет ощущать себя гораздо свободнее и как раз вполне может попробовать какие-то новые вещи типа каскада с квакселем, почему нет.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
сегодня, 10:26Live
Малинин заявил каскад с четверным акселем в короткой программе на чемпионате мира
56 минут назад
Трусова и Ягудин выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»
сегодня, 08:35
Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»
сегодня, 08:05
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
сегодня, 07:02
«Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира
сегодня, 06:59
Евгений Плющенко: «Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало»
сегодня, 06:48
Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»
сегодня, 06:43
Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»
сегодня, 06:36
«Мы контролировали все от первой до последней секунды». Хазе и Володин о лидерстве на чемпионате мира
сегодня, 06:24
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
