Трусова и Ягудин выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»

Трусова и Ягудин представят показательные номера в финале «Битвы школ».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова станут хедлайнерами финала Кубка Московского спорта по фигурному катанию «Битва школ». 

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова также выступит с показательным номером.

Финал «Битвы школ» состоится 4-5 апреля на «Навка Арене». В нем примут участие лучшие представители 13 спортивных школ в возрасте от 6 до 17 лет. Показательные выступления известных фигуристов пройдут 5 апреля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Кубок Московского спорта
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
logoАлексей Ягудин
женское катание
мужское катание
Трусова пошла вразнос, в конце сезона захватила все что смогла) Ну ладно, а мы понаблюдаем за эволюцией Саши.
Не больше остальных,все много выступают,а вот кого и куда пригласят не от нее зависит,если есть желание и возможность пусть соглашается,а то Костылева будет выступать с Сашей Плющенко в шоу чемпионы ,они что в М.С.выступали?А Саша все -Таки серебряный призер Олимпийских игр,вот туда ее не пригласили,хотя заслужила.
Вроде характер кажется непростым, упрямым, а вот умеет со всеми ладить и находить общий язык.
Трудно отказать, когда приглашают выступить перед юными фигуристами на Битве школ. Ближе к турниру ещё кого-нибудь пригласят для участия с показательными номерами на радость участникам Битвы школ.
Что со зрением. Прочитала Тарасова. Аж подпрыгнула
