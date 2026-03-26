Трусова и Ягудин выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»

Трусова и Ягудин представят показательные номера в финале «Битвы школ».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова станут хедлайнерами финала Кубка Московского спорта по фигурному катанию «Битва школ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова также выступит с показательным номером.

Финал «Битвы школ» состоится 4-5 апреля на «Навка Арене». В нем примут участие лучшие представители 13 спортивных школ в возрасте от 6 до 17 лет. Показательные выступления известных фигуристов пройдут 5 апреля.