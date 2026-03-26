  • Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»
Татьяна Тарасова призвала Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU), чтобы прояснить ситуацию с допуском российских фигуристов к соревнованиям. 

Россияне отстранены от турниров под эгидой ISU с весны 2022 года.

«Я не знаю, будет ли ISU поднимать этот вопрос, но нашему руководству тоже там надо быть. Мне кажется, мы и должны поднимать этот вопрос. Мы уже свои четыре года «отсидели», и что в ISU хотят сейчас – сравнять нас с землей и травой? Но мы сами выступать готовы.

Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию. Потому что уже нельзя быть абсолютно без понятия, что будет на следующий год», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Почему интервью Сихарулидзе – это провал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Письма должны писать наши фигуристы и тренеры нашей Федерации. И спросить собирается ли Сихарулидзе и к хоть что то сделать для того, чтобы наших допустили, а то создаётся впечатление, что прежде всего наша ффкр не хочет допуска. Те виды спорта которые реально хотели допуска, уже сделали всё чтобы из допустили и выступают на международном, причём с флагом и гимном. И только ффкр ничего не делает для этого.
Ответ Юлия
Они боятся,наверное,зависят от Федерации...
Ответ Юлия
ФФКР делает все, чтобы наши лучшие фигуристы выступали внутри страны и радовали своими прокатами героев СВО и тружеников тыла, а не развлекали натовских зрителей!☝️ пусть берут пример с битлонистов!
Странно, что до сих пор не поднимали.
Ответ olvl
Не хотят портить отношения с федерацией😂
Ответ Ленар Ахмадуллин
Видимо, так, но это очень странное поведение. Их спортсмены пятый год без МС, потеряли титулы, карьеры, а их волнует как к ним относятся.
Да надо бы прояснить ситуацию, конечно, пятый год пошел отстранения, скоро спортсмены заканчивать будут, не дождавшихся МС, пришло время письмо написать!
Ура, товарищи! Первый пошёл. Надеюсь Татьянну Анатольевну поддержат Авербух, Жулин и иже с ними.
Ответ tanya_1111
Авербух и Жулин точно промолчат. Своя рубашка ближе к телу, их и здесь неплохо кормят. Особенно Авербуха.
Ответ tanya_1111
Думаю, что до июньского (или когда там он должен быть?) конгресса ИСУ все будут молчать. И только тогда, когда наш вопрос не будет в очередной раз на повестке дня,--тогда, может быть, и появятся робкие голоса))), которые, впрочем, Сих тут же и заткнёт...
Я бы не рассчитывала на допуск раньше сезона 2028-29. Сих же яснее ясного высказался, что ворошить этот вопрос никто не собирается. Всех всё устраивает (кроме спортсменов, чья спортивная жизнь проходит, конечно)
Почему-то вспомнилась картина маслом "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"))) в википедии даже приводится текст того письма - " Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ..."))) можно некоторые тезисы позаимствовать)))
на пятый год пришла в голову мудрая мысль написать письмо ... хоспаде
Ответ A-Marco
Теперь будут года 2 эту мысль думать, потом ещё год--письмо составлять. А потом--так и не отошлют его, потому что зачем же отношения с ИСУ портить ещё больше?))))
Ответ A-Marco
Я приставам кучу писем/жалоб отправил, они их прикрепили к делу и никак не отреагировали. Прокуратура сказала, что она не может влиять на работу других органов... Вот и пиши письма - ими просто подтираются
Неужели ТАТ наконец- то поняла, что надо действовать, а не ждать, когда ИСУ позволит обратить на нас внимание, ведь ФФКР так плодотворно с ними сотрудничает, как говорит её глава гопник Сихарулидзе 😏
Письма в ИСУ можно было писать только по вопросу моргания рёбер и недокрутов одной чрезвычайно блатной фигуристки и только дедушке Лакернику. Допуск к соревнованиям - не настолько важный вопрос.
Ответ Блинчик
федру всё устраивает. Они сейчас купаются в бюджете. А после допуска, краник, наверняка - прикрутят.
А ветеранам никакая международка нафиг не впилась - им и тут хорошо.
Я не про "совсем ветеранов", а про фигуристов.
Обидно только молодым.
Ответ БезызбежноНаКрасный
Если молодые начнут массово переходить в другие сборные, то возможно руководство задумается. А так у российской федерации много денег и своих соревнований, я их понимаю. Зачем что-то менять?
Ну ТАТ не в бровь, а в глаз
Тарасова вроде не маленький ребёнок, а взрослый человек, она к тому же долго была в должности старшего тренера сборной, прекрасно знает всю систему руководства федры, а потому должна хорошо понимать, что ни Сихарулидзе, ни Коган никаких писем писать не станут, ибо им очень нравится ситуация, при которой очень удобно пилить бюджет, выделенный государством на фигурное катание... Так что пусть она сама и пишет сие письмо в ISU, продолжая усиленно фанатеть от Каори Сакамото...
Ответ Сергей Горшт
Конечно не будут.
