Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»
Татьяна Тарасова призвала Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU), чтобы прояснить ситуацию с допуском российских фигуристов к соревнованиям.
Россияне отстранены от турниров под эгидой ISU с весны 2022 года.
«Я не знаю, будет ли ISU поднимать этот вопрос, но нашему руководству тоже там надо быть. Мне кажется, мы и должны поднимать этот вопрос. Мы уже свои четыре года «отсидели», и что в ISU хотят сейчас – сравнять нас с землей и травой? Но мы сами выступать готовы.
Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию. Потому что уже нельзя быть абсолютно без понятия, что будет на следующий год», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Я бы не рассчитывала на допуск раньше сезона 2028-29. Сих же яснее ясного высказался, что ворошить этот вопрос никто не собирается. Всех всё устраивает (кроме спортсменов, чья спортивная жизнь проходит, конечно)
А ветеранам никакая международка нафиг не впилась - им и тут хорошо.
Я не про "совсем ветеранов", а про фигуристов.
Обидно только молодым.