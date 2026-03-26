Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»

Татьяна Тарасова призвала Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР ) обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU ), чтобы прояснить ситуацию с допуском российских фигуристов к соревнованиям.

Россияне отстранены от турниров под эгидой ISU с весны 2022 года.

«Я не знаю, будет ли ISU поднимать этот вопрос, но нашему руководству тоже там надо быть. Мне кажется, мы и должны поднимать этот вопрос. Мы уже свои четыре года «отсидели», и что в ISU хотят сейчас – сравнять нас с землей и травой? Но мы сами выступать готовы.

Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию. Потому что уже нельзя быть абсолютно без понятия, что будет на следующий год», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

