Евгений Плющенко: «Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало»

Евгений Плющенко: в фигурном катании мало турниров.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил увеличить количество турниров в фигурном катании.

«Раньше на международном уровне проводили много разных турниров. Американцы, например, делали ProAm, где соревновались профессионалы с любителями. Сейчас такого нет, к сожалению. Были соревнования по прыжкам во Франции и тех же Штатах. Почему не включить в программу чемпионатов мира и Олимпиад такую историю?

У нас, фигуристов, подход такой, как принято было раньше. Теннисисты играют чуть ли не каждую неделю, хоккеисты – на неделе по четыре раза, у футболистов огромное число матчей. Окей, это командные виды, но теннис, например, индивидуальный, и ребята ездят по миру – и ничего, выдерживают. Хотя матчи иногда длятся по пять часов.

Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало – два этапа Гран-при , финал, чемпионат Европы и мира. Все. А катаемся мы, извините, восемь месяцев. Ну и чего? В месяц по разу – это неправильно. Здесь тоже есть куда стремиться. И развивать в этом плане фигурное катание, и радовать болельщиков чаще», – сказал Плющенко.