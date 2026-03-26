Евгений Плющенко: «Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предложил увеличить количество турниров в фигурном катании.

«Раньше на международном уровне проводили много разных турниров. Американцы, например, делали ProAm, где соревновались профессионалы с любителями. Сейчас такого нет, к сожалению. Были соревнования по прыжкам во Франции и тех же Штатах. Почему не включить в программу чемпионатов мира и Олимпиад такую историю?

У нас, фигуристов, подход такой, как принято было раньше. Теннисисты играют чуть ли не каждую неделю, хоккеисты – на неделе по четыре раза, у футболистов огромное число матчей. Окей, это командные виды, но теннис, например, индивидуальный, и ребята ездят по миру – и ничего, выдерживают. Хотя матчи иногда длятся по пять часов.

Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало – два этапа Гран-при, финал, чемпионат Европы и мира. Все. А катаемся мы, извините, восемь месяцев. Ну и чего? В месяц по разу – это неправильно. Здесь тоже есть куда стремиться. И развивать в этом плане фигурное катание, и радовать болельщиков чаще», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Настолько мало, что сын даже выставить не может
Ответ Lina T.
ну да, всем мало, и только Гномычу в принципе пяти стартов достаточно - будущих олимпийских.
Ну,ладно.. Ребенок сам не виноват..
Ну вообще -то ФК высокотехничный и координационный вид спорта. Быть на пике в течении полугода это невозможно. Тогда мы пойдем по пути Сихарулидзе-уменьшать сложность программ.
а у меня такое впечатление, что турниры идут без передышки. мне хватает.
Конечно на здоровье фигуристов Плющенко наплевать,что летит позвоночник,разрушаются суставы у юных,еще неокрепших организмов.
Заметьте, что это предлагает не профан какой-нибудь, а фигурист, успешно прошедший аж четыре олимпиады и человек, имеющий собственную фк-академию, - а всё ли у него в порядке с головой, судя по тому, как он приплёл здесь теннис, футбол и хоккей, напрочь игнорируя, что фигурное катание - самый сложный координационный спорт с прыжками ультра-си и со льдом, который сродни бетону - то есть вообще не амортизирует?!..
При нынешней соревновательной практике сколько фигуристов травмируется, пропускает соревнования, сезон, а кто-то и рано заканчивать спортивную карьеру. Если пойти по практике уменьшения прыжков в программах, их сложности, делать упор на презентацию, элементы ФК, то кому-то и понравится увеличение количества соревнований. Но, на мой взгляд, их вполне предостаточно для фигуристов и любителей ФК.
Вы совершенно неправы, Плющенко прав, нужно действительно значительно увеличить число турниров в России и мире, а также побольше сделать шоу программ и балетов на льду
Главное, придумать для себя любимых, очередные ,,опросы", кто там самый лучший за последние 25-20-15-10-5 лет.
Вот такой опрос, например, надо сделать: кто лучше вращал пятой точкой за последние 25 лет.
Даешь чемпионаты по вращениям, волчкам, слайдам с призовым фондом 100500 миллионов!!!
Насчет включения соревнований по прыжкам на МС-согласна. Понятно,что там Малинин с 7 четверными (и 4А),но все же..
Материалы по теме
Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»
Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»
Тарасова о совместном шоу Плющенко и Ягудина: «Думаю, многим людям это будет приятно и интересно. Не знаю, смогу ли пойти»
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
28 минут назад
Трусова и Ягудин выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»
сегодня, 08:35
Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»
сегодня, 08:05
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
сегодня, 07:02
«Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира
сегодня, 06:59
Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»
сегодня, 06:43
Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»
сегодня, 06:36
«Мы контролировали все от первой до последней секунды». Хазе и Володин о лидерстве на чемпионате мира
сегодня, 06:24
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:00
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем