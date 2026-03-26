Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о проблемах мужского катания в России.

– Российскому фигурному катанию куда надо сейчас стремиться? С учетом прошедшей Олимпиады.

– Если говорить конкретно про парней, то нашим пацанам не хватает интерпретации. Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые.

Сравниваем с иностранным катанием – там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные, с «кораблей», с кантилеверов, с бауэров, с каких-то затяжек. Конечно, нужно добавить скоростной составляющей. Мы словно ходим, и это действительно видно.

– Так и компоненты так же ставят. За прыжки.

– Да, поэтому я согласен с Лешей Ягудиным – он сказал, что мы должны на нашем уровне оценивать как подобает. Получил 82 балла на российском старте – все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться.

Тренеры – то же самое: станут анализировать, правильно ли они делают свою работу. А когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина... Мы же тоже общаемся со многими международными тренерами, друзей и товарищей хватает. И там говорят: «Что же вы делаете? Мы все здесь смеемся».

Мне кажется, новый четырехлетний олимпийский цикл надо пройти грамотно. Если недокрут – значит, недокрут. Если блок сорван – значит, сорван, не четвертый уровень, а третий. Пожестче надо, пожестче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело. И судьи тоже, – сказал Плющенко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Точняк. Девочка есть одна, по кругу ездит и прыгает. И больше ничего.
И вторая оценка у неё сильно завышена.
Кто бы сомневался, что Плющенко первый подлижет мандариновому куму, свистя в дудку ту же самую тему, что и Сихарулидзе... И не называя имён, ловко швырнул камень в сторону Гуменника и Дайнеко, - это у Петра-то плохо с прыжками и вращениями, включая фазы заходов и выездов??! - а что же это вечно начинающий молчит про прыжки, вращения и дорожки у Игнатова, Автушенко и Сарновского?!.. Пусть со своих подопечных и начинает, - справедливец от слова якобы...
А кстати, где Автушенко? Совсем пропал куда-то...
Я бы даже сказал - свистит в дудку Сихарулидзе)
Это он про своего Игнатова говорит, что он словно ходит и только прыгает? Там буквально всё так и есть, и вращения 1-2 уровня) ну ему и ставят соответственно)
Больше никто так не катается))
Короче, ясно - подлизывает Сиху, кто бы сомневался.
Про иностранцев и их заходы с кантилеверов поржала) даже на тройные никто так не заедет 😆
Какая интерпретация программ у Малинина? Ни одной его программы не помню,набор прыжков помню.Зато помню программы Гуменника,Ветлугина,Мозалева ,Кондратюка. Игнатова и Сарновского тоже помню ,только с другой стороны.У Игнатова, вообще обнять и плакать, а не программы, а фгурист то опытнейший,так что заткнулся бы величайший тренер всея Руси, сам то катал, на отшибись, руками больше махал.
Поддерживаю, Евгений Викторович, смотреть как вашим спортсменам ставят дикие компоненты за беготню по кругу сил нет, надеюсь, судьи будут более тщательно следить за тем, чтобы ваши получали то, что заслужили.
И это говорит "тренер " чьи спортсмены вообще не слушают музыку, просто наворачивают круги от прыжка к прыжку, с полным отсутствием связок , с дорожками и вращениями базового уровня, а оценки за компы получают такие, как будто
Джейсон Браун на льду
Как же достали эти оды международным тренерам, международному судейству и прочему международному. А мы тут смеемся и плачем от их международных оценок. Уж простите, но наши парни заслуживают 102 балла. Хватит молиться на Малинина и прочих.
Женя, в чём проблема? Ты же тренер, что мешает тебе обучить своих учеников сложным заходам, переходам, затяжкам, интерпретации?) Почему твои Сарновские, как Кирилл, так и Никита, Автушенко, Алексахин и пр. это символ деревянности в нашем ФК? Почему Сарновский выиграв прыжковый чемпионат, при этом катает дорожку шагов только на базовый уровень? Или как говорят в народе, вести пустопорожние разговоры, это не тоже самое, что перетаскивать тяжелые грузы?) (Конечно, по другому говорят, но смыл тот же)
И почему, когда твоим ученикам ставят реально то, что они накатали, условные 82 балла, ты первый поднимаешь крик по этому поводу? Как это было с Игнатовым после этапа ГП, с Жилиной, Титовой и т.д.
В общем, это спич типичный Плющенко стайл, с требованиями от других делать то, что он сам делать не хочет или не может. Лицемерие как оно есть.
А не Плющенко ли говорил Сарновскому, что можно не слушать музыку? Или, как только Сарновский ушел, можно и об этом говорить? Ну, так у него еще Костылева есть, которая только прыгает и все.
Это кто же там смеётся над нами? Примеры в студию. Лишь бы набросить. Сказочник. Бревна в своём глазу не видит.
не смеются наверное, только над спортсменами тренерка,там же и презентация и скольжение и связки с корабликами, попадание в музыку и вообще, они лучшие в воображении ЕП
Сарновский о переходе от Плющенко к Тутберидзе: «У нас с сестрой было такое эмоциональное состояние – на душе тяжело. И в какой-то момент решились»
24 марта, 14:50
Тарасова о совместном шоу Плющенко и Ягудина: «Думаю, многим людям это будет приятно и интересно. Не знаю, смогу ли пойти»
20 марта, 15:03
«С братухой 25 лет не общались». Ягудин и Плющенко представят совместное ледовое шоу в Санкт-Петербурге и Москве
20 марта, 14:05Фото
