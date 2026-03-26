Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»

Евгений Плющенко: пожестче надо судить, а то короны многие понадевали.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о проблемах мужского катания в России.

– Российскому фигурному катанию куда надо сейчас стремиться? С учетом прошедшей Олимпиады.

– Если говорить конкретно про парней, то нашим пацанам не хватает интерпретации. Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые.

Сравниваем с иностранным катанием – там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные, с «кораблей», с кантилеверов, с бауэров, с каких-то затяжек. Конечно, нужно добавить скоростной составляющей. Мы словно ходим, и это действительно видно.

– Так и компоненты так же ставят. За прыжки.

– Да, поэтому я согласен с Лешей Ягудиным – он сказал, что мы должны на нашем уровне оценивать как подобает. Получил 82 балла на российском старте – все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться.

Тренеры – то же самое: станут анализировать, правильно ли они делают свою работу. А когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина ... Мы же тоже общаемся со многими международными тренерами, друзей и товарищей хватает. И там говорят: «Что же вы делаете? Мы все здесь смеемся».

Мне кажется, новый четырехлетний олимпийский цикл надо пройти грамотно. Если недокрут – значит, недокрут. Если блок сорван – значит, сорван, не четвертый уровень, а третий. Пожестче надо, пожестче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело. И судьи тоже, – сказал Плющенко.