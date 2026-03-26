  Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»
Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на ЧМ-2021 в Стокгольме.

– Тогда был полностью российский пьедестал: вы, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова. Это было больше про конкуренцию или про ощущение команды?

– Фигурное катание – индивидуальный вид спорта. До и во время проката важно быть сосредоточенной только на себе. Я никогда не смотрю прокаты других фигуристок перед своим выступлением. Это помогает правильно настроиться, не расслабиться раньше времени и, наоборот, не доводить себя до стресса лишними переживаниями.

Но, конечно, когда я узнала, что весь пьедестал российский, – это очень приятные ощущения: гордости за страну и радости за всех нас. Тогда и появляется ощущение команды, несвойственное индивидуальным видам спорта.

А уже после завершения соревнований, находясь в «пузыре» (из-за пандемии ковида – Спортс’’), мы все вместе могли собраться в общем холле, пообщаться, поиграть в пинг-понг, посмотреть соревнования мужчин, которые выступали на следующий день после нас.

– Часто вспоминают, что вы катались не в идеальном самочувствии. Насколько это реально влияло и где черпали ресурс, чтобы «дотерпеть»? Вы всегда это умели, и это поражало.

– Спортсменам часто приходится выступать не в идеальном состоянии. Скорее редкость, когда все совпадает: и хорошая форма, и хорошее самочувствие. Именно так у меня все совпало к предыдущему чемпионату мира, который должен был быть в Монреале. И это было первое соревнование, которое отменили из-за коронавируса. Я очень расстроилась тогда.

В Стокгольме все было уже сложнее. Но для меня было так важно выступить на том чемпионате мира, что я не думала о том, что я должна «дотерпеть». Я должна была сделать все, что было возможно в тот момент. И хотя прокат начался с падения, я понимала, что еще ничего не потеряно. Мой набор элементов позволял набрать хорошие баллы даже с этой ошибкой.

Важно было не позволить себе расстроиться, не потерять контроль над прокатом. Наоборот, надо было контролировать все еще более хладнокровно, чем обычно. Каскадом лутц-риттбергер, последним прыжковым элементом и в короткой, и в произвольной программе я до сих пор горжусь. А самочувствие скорее повиляло на подготовку к турниру, но в моменте уже никакой роли не играло, я абсолютно от этого абстрагировалась.

– Изменила ли та победа вас как спортсмена?

– Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. На обоих этих турнирах выступают все сильнейшие спортсмены на данный момент. Думаю, именно победа на чемпионате мира принесла мне самые яркие эмоции, а впоследствии придавала особую уверенность на каждом следующем соревновании, – ответила Щербакова.

ЧМ-2026 проходит в Праге с 25 по 29 марта.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
"Борись, что бы ни случилось!". Лучшие слова, которые можно сказать спортсмену перед стартом.
+++++
Пару дней назад Аня была спикером на каком то форуме, и вот там она очень правильные слова говорила про отношение к соревнования
Я считаю всем спортсменам надо смотреть это видео и слушать эти слова Ани как можно чаще
Эх, сколько же медалей ГС недополучила Аня( но все равно очень рада, что ее карьера удалась как нельзя лучше! Всегда приятно было за нее болеть: высокая сложность в сочетании с эстетикой и музыкальностью плюс боевой настрой на каждый прокат. Особенно ценно, что Аня никогда не бросала программы и то, что она описала в этом интервью чувствовалось даже через экран. Ну и 3Л+3Р - любоф 💙
Два золота с чемпионата мира, золото чемпионате Европы. Вот то, что легко просматривается из недополученного при наложении формы всех участников на соответствующий временной период. :)
Я не сторонник раздачи золотых медалей заочно, но уверена, что Аня поборолась бы за самые высокие места на всех отмененных ГС! А уж бороться тогда было с кем! )) И форма у Ани была звенящая
Особенно если этот ЧМ первый, а сколько всего из-за ковида отменяли чемпионаты.
Один ЧМ, один ЧЕ и два ФГП были отменены из-за ковида + бан нашей сборной, начиная с постолимпийского ЧМ-2022... Недобрала, конечно, Анна Щербакова в своей карьере титулов и медалей, учитывая тот факт, что она по взрослым официально ни разу не опускалась ниже второго места на турнирах, её стабильность на ГС и победную статистику. Тем не менее, коллекция наград у неё внушительная в той конкуренции и тех условиях, в которых ей пришлось соревноваться: ОЧ, ЧМ, КЧМ, ЧЕ, З-кратная ЧР, серебро ЧЕ, ФГП и ЧР... Выдающаяся фигуристка.
Да, а ещё Анна пропустила первый юниорский сезон из-за травмы, не смогла выступить на ЮФГП-2017 и ЮЧМ-2018. Очень жаль, что так вышло. Перед выходом в юниоры она освоила лутц-ритт, выкатывала программы со всеми прыжками во второй половине, на тренировках прыгала четверной тулуп и каскады с ним.
Одна из самых стабильных фигуристок, при этом - с сильнейшим контентом, в жесточайшей конкуренции - просто браво! Ни разу не сомневалась в Анитой стабильности: плюс-старт, холодная голова, четкий расчет по ходу программы! И всегда - эмоции, хорео и образ!
