Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»

Анна Щербакова: для меня ЧМ не уступает по значимости Олимпийским играм.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о победе на ЧМ-2021 в Стокгольме.

– Тогда был полностью российский пьедестал: вы, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова. Это было больше про конкуренцию или про ощущение команды?

– Фигурное катание – индивидуальный вид спорта. До и во время проката важно быть сосредоточенной только на себе. Я никогда не смотрю прокаты других фигуристок перед своим выступлением. Это помогает правильно настроиться, не расслабиться раньше времени и, наоборот, не доводить себя до стресса лишними переживаниями.

Но, конечно, когда я узнала, что весь пьедестал российский, – это очень приятные ощущения: гордости за страну и радости за всех нас. Тогда и появляется ощущение команды, несвойственное индивидуальным видам спорта.

А уже после завершения соревнований, находясь в «пузыре» (из-за пандемии ковида – Спортс’’), мы все вместе могли собраться в общем холле, пообщаться, поиграть в пинг-понг, посмотреть соревнования мужчин, которые выступали на следующий день после нас.

– Часто вспоминают, что вы катались не в идеальном самочувствии. Насколько это реально влияло и где черпали ресурс, чтобы «дотерпеть»? Вы всегда это умели, и это поражало.

– Спортсменам часто приходится выступать не в идеальном состоянии. Скорее редкость, когда все совпадает: и хорошая форма, и хорошее самочувствие. Именно так у меня все совпало к предыдущему чемпионату мира, который должен был быть в Монреале. И это было первое соревнование, которое отменили из-за коронавируса. Я очень расстроилась тогда.

В Стокгольме все было уже сложнее. Но для меня было так важно выступить на том чемпионате мира, что я не думала о том, что я должна «дотерпеть». Я должна была сделать все, что было возможно в тот момент. И хотя прокат начался с падения, я понимала, что еще ничего не потеряно. Мой набор элементов позволял набрать хорошие баллы даже с этой ошибкой.

Важно было не позволить себе расстроиться, не потерять контроль над прокатом. Наоборот, надо было контролировать все еще более хладнокровно, чем обычно. Каскадом лутц-риттбергер, последним прыжковым элементом и в короткой, и в произвольной программе я до сих пор горжусь. А самочувствие скорее повиляло на подготовку к турниру, но в моменте уже никакой роли не играло, я абсолютно от этого абстрагировалась.

– Изменила ли та победа вас как спортсмена?

– Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. На обоих этих турнирах выступают все сильнейшие спортсмены на данный момент. Думаю, именно победа на чемпионате мира принесла мне самые яркие эмоции, а впоследствии придавала особую уверенность на каждом следующем соревновании, – ответила Щербакова.

ЧМ-2026 проходит в Праге с 25 по 29 марта.