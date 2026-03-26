«Мы контролировали все от первой до последней секунды». Хазе и Володин о лидерстве на чемпионате мира

Немецкий фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, выступающие в паре, оценили свое лидерство на чемпионате мира в Праге.

Хазе и Володин выиграли короткую программу (79,78 балла), вторыми идут Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (79,45), третьими – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

«На сегодня мы показали свою лучшую короткую программу. Было ощущение, что мы контролировали все от первой до последней секунды, но при этом получали удовольствие. Приятно, когда сочетается и то и другое. Элементы были отличными. Нас не шатало, можно было наслаждаться программой. 

В плане напряжения было намного лучше, чем на Олимпиаде. Там я очень нервничала, была напряжена. Мы привезли домой олимпийскую медаль, но я сказала себе, что надо просто наслаждаться соревнованиями. Неважно, золото это, серебро, бронза или четвертое место. Просто снова ощутить свободу, просто кататься и получать удовольствие. И тогда ты замечаешь, что все сразу же работает лучше», – сказала Хазе.

«Я люблю эту программу. Она подходит мне по характеру, мне нравятся движения, и я могу показывать положительные эмоции. И этими эмоциями мы делимся со зрителями», – добавил Володин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
Программа шедевр! Очень понравились. Молодцы!
Трусова и Ягудин выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»
35 минут назад
Тарасова о допуске российских фигуристов: «Мы должны поднимать этот вопрос. Можно уже и письмо в ISU какое-то написать, чтобы прояснить ситуацию»
сегодня, 08:05
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Аймоз, Эгадзе, Миура, Грассль представят короткие программы
сегодня, 07:23
«Нам важно показать, насколько прогрессирует фигурное катание в Грузии». Метелкина и Берулава о выступлении на чемпионате мира
сегодня, 06:59
Евгений Плющенко: «Фигурное катание нуждается в увеличении соревновательной практики. Турниров мало»
сегодня, 06:48
Евгений Плющенко о судействе в России: «Пожестче надо. А то короны многие понадевали... Это путь в никуда»
сегодня, 06:43
Анна Щербакова: «Для меня чемпионат мира не уступает по значимости Олимпийским играм. Победа на ЧМ придавала мне особую уверенность на каждом соревновании»
сегодня, 06:36
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
сегодня, 06:02
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:00
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
вчера, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем