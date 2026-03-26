«Мы контролировали все от первой до последней секунды». Хазе и Володин о лидерстве на чемпионате мира

Фигуристы Хазе и Володин оценили свое лидерство на чемпионате мира.

Немецкий фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин , выступающие в паре, оценили свое лидерство на чемпионате мира в Праге.

Хазе и Володин выиграли короткую программу (79,78 балла), вторыми идут Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (79,45), третьими – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (75,52).

«На сегодня мы показали свою лучшую короткую программу. Было ощущение, что мы контролировали все от первой до последней секунды, но при этом получали удовольствие. Приятно, когда сочетается и то и другое. Элементы были отличными. Нас не шатало, можно было наслаждаться программой.

В плане напряжения было намного лучше, чем на Олимпиаде. Там я очень нервничала, была напряжена. Мы привезли домой олимпийскую медаль, но я сказала себе, что надо просто наслаждаться соревнованиями. Неважно, золото это, серебро, бронза или четвертое место. Просто снова ощутить свободу, просто кататься и получать удовольствие. И тогда ты замечаешь, что все сразу же работает лучше», – сказала Хазе.

«Я люблю эту программу. Она подходит мне по характеру, мне нравятся движения, и я могу показывать положительные эмоции. И этими эмоциями мы делимся со зрителями», – добавил Володин.